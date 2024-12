Formula E, E- Prix San Paolo: Evans da ultimo a primo in una gara infinita

Gara che a -10 dal termine viene nuovamente frenata, con la Andretti di Dennis ko dopo un contatto nel gruppone. Uno stop prolungato per oltre 20 minuti, con standing start che vede Rowland replicare la partenza in gara-2 come fatto in avvio, con Da Costa e Gunther costretti a rincorrere. Il britannico è in posizione di vantaggio per l'energia rimanente e con l'attack mode dei rivali esaurito, col solo Cassidy che ha potuto sfruttare la potenza extra portando la sua Jaguar al secondo posto. Ma clamorosamente dalla direzione gara arriva un drive through al pilota Nissan che è costretto al passaggio dai box scivolando al 12° posto. A sfruttare il guaio di Rowland ci pensano le Jaguar, con Evans e Cassidy che si mettono davanti, con la Porsche di Da Costa a rincorrere insieme alla DS Penske di Gunther e l'iridato Wehrlein. E nella lotta finale ad avere la peggio è proprio il tedesco, che tamponato da Cassidy finisce a muro ribaltandosi con la sua Porsche. Nessuna conseguenza per il campione in carica, solo tanta paura ed ennesima bandiera rossa con stop forzato.