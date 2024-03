Formula E, E-Prix San Paolo: trionfa Bird, disastro Cassidy

E-PRIX SAN PAOLO

Primo successo nel Mondiale 100% elettrico per la McLaren, beffata all'ultimo giro l'altra Jaguar di Evans

Sam Bird ha vinto l'E-Prix di San Paolo, quarto appuntamento del Mondiale 100% elettrico, conquistando il suo primo successo stagionale, nonché il primo in assoluto per la McLaren in Formula E. Il britannico ha trionfato con un sorpasso folle all'ultimo giro sulla Jaguar di Mitch Evans (2°). Sul podio grazie a un doppio sorpasso da fotofinish anche la Nissan di Oliver Rowland. Gara da dimenticare invece per il leader della classifica iridata, Nick Cassidy, costretto al ritiro dopo aver mandato a muro la sua Jaguar al sedicesimo giro mentre tentava la rimonta. Non è stato in grado di approfittare appieno del ko Pascal Wehrlein (Porsche), che ha chiuso 4° dopo essere partito dalla pole. Il tedesco ha comunque accorciato ed è ora a -4 dal neozelandese.

Una gara pazza, tiratissima e piena di colpi di scena quella andata in scena in Brasile, che ha di fatto riaperto totalmente un campionato fin qui dominato da Cassidy. Una gioia enorme per Bird, che ha ritrovato una vittoria che gli mancava dall'E-Prix di New York del 2021, quasi tre anni fa.

Un buon quinto posto finale per il campione in carica, Jake Dennis, che dopo essere partito dalla decima casella è riuscito a rimontare con la sua Andretti, tornando in piena lotta per la classifica piloti, nel gruppone alle spalle dei due fuggitivi. Al sesto posto ha chiuso Da Costa con la Porsche, mentre non sono andate oltre il settimo e ottavo le due DS di Vergne e Vandoorne, che partivano rispettivamente dalla terza e seconda piazza.

Spettacolare la rimonta di Maximilian Gunther, che era stato costretto a partire dall'ultima posizione a causa di una maxi penalità per la sostituzione del cambio e che è riuscito a risalire fino alla zona punti chiudendo 9° con la sua Maserati davanti alla Envision di Seb Buemi.

Delusione per i padroni di casa Di Grassi e Sette Camara, 13° e 16°, con il primo coinvolto anche in un incidente a inizio gara con l'Andretti di Nato.

RISULTATI E CLASSIFICHE