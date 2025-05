Formula E, E-Prix Monaco: Rowland vince e scappa in classifica

Oliver Rowland si conferma l'uomo da battere in Formula E: il britannico della Nissan si prende tutto, dalla vittoria nel primo dei due appuntamenti dell'E-Prix di Monaco a un sensibile allungo nella generale. La gara del Principato parte infatti subito con un colpo di scena: dopo pochi giri, Mortara manda Da Costa, secondo in classifica, a muro. Il pilota della Porsche è costretto al ritiro, mentre in pista arriva la Safety Car. Una volta arrivato il via, Dennis (Andretti) approfitta dell'indecisione di De Vries e Wehrlein per prendersi il terzo posto, mentre davanti prosegue il duello tra il poleman Barnard e Rowland. Poco dopo, il pilota Nissan supera quello della McLaren, che taglia la curva e deve cedere la posizione. Sono però i pit stop e i pit boost a stravolgere la gara: Müller (Andretti) e Cassidy sono tra i primi a rientrare e la strategia paga, almeno inizialmente. Poi, un problema alla Jaguar fa scivolare Cassidy fuori dal podio e arriva il momento di Rowland, che sfrutta l'attack mode per prendersi il comando della gara.