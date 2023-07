Formula E, E-Prix Roma da brividi: Evans trionfa, Cassidy nuovo leader

e-prix roma

Il neozelandese conquista il terzo successo di fila nella Capitale, Dennis perde la leadership Mondiale

© ufficio-stampa Mitch Evans vince il primo round dell'E-Prix di Roma di Formula E, gara dalle tante emozioni e dai molti brividi. Nei 25 giri sul tracciato capitolino, il neozelandese del team Jaguar conquista il successo al termine di una gara divisa in due a causa della bandiera rossa successiva al brutto incidente che ha coinvolto il trio Bird-Buemi-Mortara dopo 9 giri. A completare il podio la Envision di Cassidy e la Maserati di Max Günther. Dennis, che ha subito dei guai nel finale, chiude quarto e subisce il sorpasso in testa alla classifica Mondiale da parte di Cassidy.

Dalla pole al successo finale, ma con tanti brividi tra le curve del cittadino romano che ha mietuto vittime eccellenti e fatto temere il peggio. Mitch Evans rende meno amaro il pomeriggio in casa Jaguar dopo lo spaventoso incidente che ha visto coinvolto Sam Bird, col neozelandese abile a sfruttare la ripartenza e attendere lo sfinimento della batteria degli avversari per infilare consecutivamente Fenestraz e Dennis per il successo finale, il terzo consecutivo a Roma. Una vittoria importante che porta Evans a ridurre il gap dal leader della classifica mondiale che dopo la prima delle due tappe nella Capitale non è più Dennis, ma Cassidy. Il neozelandese, infatti, sfrutta i guai del britannico per superarlo nel finale conquistando il secondo posto, mentre il pilota del team Andretti stringendo i denti riesce a chiudere quarto alle spalle di Günther e davanti a un Vergne indiavolato che fino alla fine ha provato a infilarlo.

Dietro il francese si piazza Müller con la Cupra, mentre la Porsche di Wehrlein chiude settimana davanti a Nato e Sette Camara. Sfortuna per Sacha Fenestraz, alla ripartenza primo e poi scivolato fino alla decima posizione davanti ai soli Vandoorne, Merhi, Ticktum e Rast.

Termina invece dopo nove giri il primo round di Roma per i citati Bird, Buemi e Mortara coinvolti nell'incidente da brividi, così come per Da Costa, Di Grasso e Frijns. Ritiro anticipato anche per Lotterer.