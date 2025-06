Sarri: “Juve la più difficile da allenare. PSG, lezione al mondo”

In chiusura Sarri è tornato anche sull’avventura alla Juventus, prima di un’analisi sul momento della Nazionale: “La Juve è stata la squadra più difficile da allenare, era asimmetrica. Abbiamo vinto grazie alla freschezza di giocatori come Bentancur. Abbiamo sempre fatto la corsa sull’Inter, la Lazio giocando ogni tre giorni dopo la pausa per il Covid non aveva la rosa per concorrere. In questo momento c’è chiaramente qualcosa che non funziona tra il valore del calcio italiano e il rendimento della Nazionale. Due anni fa siamo arrivati secondi nel ranking UEFA, quest’anno terzi, eppure la Nazionale ha problemi incredibili. Qualcosa non torna, c’è una disconnessione tra il valore dei club e il rendimento dell’Italia. Gattuso? Sono affezionatissimo a Rino, gli dico di essere sé stesso, anche da commissario tecnico della Nazionale, non deve cedere ad alcun compromesso su quello che è il suo modo di fare calcio”.