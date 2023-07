Formula E, E-Prix Roma: incidente e paura per Bird, centrato a gran velocità da Buemi e Mortara

e-prix roma

La Jaguar del britannico è stata centrata dall'Envision e dalla Maserati, subito bandiera rossa

Brividi all'E-Prix di Roma di Formula E, dove dopo 9 giri è stata esposta la bandiera rossa per un brutto incidente che ha provocato il ritiro di diverse monoposto. Protagonista assoluto il britannico Sam Bird, che dopo aver perso il controllo della sua Jaguar è andato a toccare il muro e in testacoda è rientrato in pista. Alcune auto sono riuscite a evitarlo, non la Envision di Buemi e la Maserati di Mortara che, arrivate a tutta velocità, hanno centrato in pieno la monoposto di Bird. Subito stop alla gara e tanta paura, ma tutti i piloti coinvolti nell'incidente hanno lasciato l'abitacolo sulle proprie gambe. Diversa, invece, la sorte delle vetture che si sono accartocciate decretando il ko per l'E-Prix. Oltre a Bird, Buemi e Mortara vanno ko Da Costa, Di Grassi e Frijns.

Jean-Eric Vergne, della DS Penske, ha raccontato l'incidente da brividi evitato per poco: "È il momento più spaventoso della mia carriera, vedere un'auto in mezzo alla pista quando arrivi a gran velocità e con poco grip fa paura. Ho dovuto scegliere in pochi secondi se andare all'esterno o all'interno, ma tra l'auto di Bird e il muro c'erano pochissimi centimetri. Ho avuto paura per me, ma soprattutto per lui perché mi ha ricordato tanto quanto successo a Spa qualche settimana fa (l'incidente mortale di Dilano van 't Hoff, ndr)".