Formula E, E-Prix New York: Cassidy fa il bis, un'altra pole davanti a Da Costa

e-prix new york

Il pilota neozelandese conquista anche la pole di gara-2 e cercherà il secondo successo di fila in terra americana

© fia Nick Cassidy si conferma il più veloce dell'E-Prix di New York e anche in occasione di gara-2 partirà dalla pole position. Dopo aver conquistato pole e successo in gara-1 sabato, il pilota neozelandese si ripete in vista della gara di domenica che lo vedrà partire davanti a Da Costa, Lotterer e Sims. Guai per il leader del mondiale Edoardo Mortara, costretto a partire dal fondo della griglia a causa di problemi alla sua Venturi.

Due su due in pole a New York, perché sulla pista di Brooklyn ci ha preso gusto e ne conosce ogni millimetro per sfruttare al meglio la velocità del tracciato. Nick Cassidy e l'Envision Racing sognano il bottino pieno in terra americana anche domenica, dopo un sabato super condito da pole e successo. La domenica newyorkese si apre alla grande per il neozelandese, con quattro punti conquistati con tanto di giro veloce che mandano un chiaro messaggio alla restate griglia.

Ennesimo traguardo raggiunto per il 27enne, che nel suo cammino verso il primo posto in griglia di partenza ha battuto Da Costa (che partirà secondo), Lotterer e Vandoorne. Proprio il belga, che si trova a lottare per il titolo con Mortara, partirà sesto, mentre l'italo-svizzero leader del mondiale sarà costretto a iniziare dalle retrovie (21°) a causa dei problemi avuti alla sua Venturi nella fase a gruppi della qualifica che non gli hanno permesso di andare oltre l'11° tempo del girone.

Le prime cinque file, oltre la citata Cassidy-Da Costa, vede Lotterer e Sette Camara partire dalla seconda fila, con la terza aperta da Vandoorne seguito da Evans, poi dietro De Vries, Askew, Dennis e Frijns. Ottimo risultato per Antonio Giovinazzi, che partirà 11° e tenterà di raccogliere i primi punti dell'esperienza nel mondiale elettrico.