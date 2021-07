Formula E, E-Prix New York: Bird beffa Evans in pole, doppietta in prima fila per Jaguar

E-PRIX NEW YORK

Due Jaguar partiranno davanti a tutti nell'undicesima tappa stagionale del mondiale delle elettriche, il sogno è conquistare il secondo successo stagionale.

Va a Sam Bird la superpole di gara-2 dell'E-Prix di New York, undicesimo round della stagione di Formula E. Primo posto in griglia di partenza per il pilota britannico che beffa di soli 90 millesimi il compagno di box Mitch Evans, che regala comunque a Jaguar una prima fila da applausi. Ad aprire la seconda fila la Virgin di Cassidy seguito da Wehrlein, i due leader del mondiale Mortara e Frijns partiranno 14° e 21°.

Una dolcissima doppietta Jaguar in quel di New York, sperando che quanto visto in qualifica possa ripetersi in gara. Soli 90 millesimi di beffa di uno sull'altro, ma nel box del team britannico si può sorridere per la prima pole stagionale conquistata da Sam Bird che fino all'ultimo istante della superpole ha dato spettacolo avendo la meglio sul collega Evans. Un traguardo raggiunto con sudore, una doppia prima fila che può significare tanto per Jaguar che ha il sogno di vedere entrambi i suoi piloti conquistare il podio, magari i primi due gradini, in gara-2. Col neozelandese in sesta posizione in classifica mondiale, a -12 dalla coppia Mortara-Frijns, a sorridere è il britannico che potrà partire davanti a tutti a caccia della seconda vittoria stagionale.

Ad aprire la seconda fila c'è il solito Nick Cassidy, che sul circuito di Manhattan ha qualcosa da farsi perdonare dopo la gara condotta ieri, seguito dalla Porsche di Wehrlein, la Dragon Penske di un Sergio Sette Camara in gran spolvero e l'altra Porsche di André Lotterer.

Quarta fila e settima posizione in griglia di partenza per il campione iridato Da Costa, seguito dalle due Mahindra di Lynn e Sims. Sorprende la Venturi di Norman Nato, capace di conquistare la decima casella in griglia di partenza. Le Audi di Rast e Di Grassi, ieri piazzatosi terzo sul circuito di Manhattan, partono dalla sesta fila davanti a Buemi e al leader del mondiale Mortara. Per l’italo svizzero, che occupa la casella in classifica più gettonata del mondiale insieme a Robin Frijns (entrambi a pari punti a 72), 14° posto in griglia, più indietro l’olandese che sarà costretto a partire dall’undicesima fila al 21° posto.

Prende via via confidenza con la Dragon Penske ereditata da Muller lo svedese Eriksson, che dopo le collezioni di ultima e penultima fila potrà finalmente partire dall’ottava fila (15°) al fianco di Oliver Rowland. Continuano invece a soffrire maledettamente le Mercedes, partite bene ad inizio stagione e ora in evidente stato di difficoltà: solo 20° Vandoorne, 22° De Vries.

Domenica che inizia in salita anche per Jean-Eric Vergne, il due volte campione del mondo che col secondo posto di ieri aveva messo il suo nome nuovamente in lizza per la corsa al titolo della stagione 7. Per il francese sarà partenza dall’ultimo posto in griglia dopo aver accusato dei problemi tecnici alla sua DS Techeetah che non gli hanno permesso di registrare un crono. Insieme al francese, dall’ultima fila partirà anche il tedesco Guenther, fresco vincitore di gara-1.