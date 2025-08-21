"Rugby, L'Ottavo Continente": la storia rivoluzionaria di uno sport declinato al femminile

In particolare da tutte le testimonianze raccolte si evince come il rugby sia diventato una "palestra" per la crescita personale (e da qui i passi e la convinzione per costruire i settori femminili), dove le atlete sviluppano una visione di sé rafforzata, che si traduce poi in un miglioramento delle competenze emotive, sociali e affettive: un Ottavo Continente dunque abitato da donne delle Fiji, dell’Egitto, della Nuova Zelanda, della Turchia, dell’Ucraina fino ad arrivare alla Norvegia e di decine di altri Paesi che raccontano in prima persona come il rugby sia entrato nella loro vita, aprendo orizzonti, sfidando stereotipi, creando comunità, ovviamente passando anche dall'Italia. Alcune hanno iniziato per caso, altre hanno lottato per avere un pallone, altre ancora hanno usato il rugby per ricostruire loro stesse dopo momenti difficili. C’è chi parla di “famiglia scelta”, chi racconta che “grazie al rugby ho capito che anche il mio corpo ha un posto nel mondo”, chi sottolinea come “giocare ha ridato senso alla mia vita, ha fatto di me una leader, una sorella, un punto di riferimento per altre ragazze”. Ma tutte hanno in comune il fatto che il campo – da gioco e di vita – le ha cambiate. E seppur con le loro differenze tutte queste storie raccolte sottolineano valori universali come l'autodeterminazione, la sorellanza e la forza di ignorare il giudizio.