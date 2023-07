Formula E, E-Prix Londra: Cassidy vince e regala a Envision il titolo Costruttori

E-PRIX LONDRA

Il neozelandese trionfa dalla pole e regala al team Envision il titolo Costruttori davanti a Jaguar

La stagione di Formula E si conclude col successo di Nick Cassidy in gara-2 dell'E-Prix di Londra, successo del neozelandese che regala al team Envision Racing il titolo Costruttori per il 2023. Al termine di una gara infinita, il cui avvio è stato rimandato per più di un'ora e mezza a causa dell'abbondante pioggia sulla capitale inglese, Cassidy trionfa davanti al connazionale Mitch Evans con Jaguar, mentre il neo campione del mondo Jake Dennis chiude terzo. Una magra consolazione per Cassidy, che dopo aver perso il titolo in gara-1 si rifa regalando al suo team il titolo nella corsa contro Jaguar.

Vedi anche Formula E Formula E, Envision campione e Cassidy festeggia: "Sensazione incredibile" La tanta pioggia e il via rimandato per oltre un'ora e mezza non hanno regalato l'emozione che ci si aspettava dall'ultimo appuntamento del mondiale elettrico, ma ha comunque dato tanta gioia a Envision e Nick Cassidy. Col successo in gara-2 a Londra, infatti, il neozelandese regala al suo team il titolo Costruttori 2023, un trionfo che sa di rivincita dopo la beffa subita in gara-1 con il ritiro che ha regalato a Jake Dennis il titolo piloti. Una gara infinita, con 7 giri sotto regime di Safety e continui rinvii per la pioggia che si chiude senza tante emozioni dopo 38 giri, col neozelandese bravo però ad allungare sul connazionale Mitch Evans per regalarsi il quarto successo della propria stagione.

Sul podio, come detto, anche Mitch Evans che non riesce a far sorridere Jaguar. Il contemporaneo settimo posto di Bird, ma con Buemi sesto, hanno infatti reso vano il risultato del neozelandese per il suo team nella corsa al titolo, ma comunque una soddisfazione per un finale di stagione che lo ha visto chiudere terzo in classifica generale. Motivo di vanto e orgoglio, poi, per Evans aver chiuso sul secondo gradino del podio davanti al neo campione Jake Dennis, soprattutto con un distacco di oltre 10 secondi alla bandiera a scacchi che sottolineano la tanta voglia di rivincita in vista della prossima stagione.

A chiudere giù dal podio Norman Nato in Nissan, seguito dalla DS Penske di Vandoorne e dai due citati Buemi e Bird. In top 10 anche Muller, Ticktum e Wehrlein. A bocca asciutta, invece, Edo Mortara che chiude 11°, seguito dalla McLaren di Rast e dalla Nio di Sette Camara. Sfortuna invece per Vergne, che chiude ultimo al termine di una gara condizionata da un problema alla sua monoposto dopo un contatto.

RISULTATI E CLASSIFICHE