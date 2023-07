Formula E, Envision campione e Cassidy festeggia: "Sensazione incredibile"

E-PRIX LONDRA

Festa grande in casa Envision per il titolo Costruttori, Cassidy sorride: "Persone pazzesche qui"

L'ultimo appuntamento stagionale della Formula E regala il titolo Costruttori al team Envision che tra pole e successo di Nick Cassidy ha la meglio su Jaguar. Un risultato che lo stesso pilota neozelandese, alla quarta vittoria dell'anno, definisce incredibile al termine dei gara-2 dell'E-Prix di Londra. "Sono emozioni contrastanti, ma alla fine sono molto felice perché oggi è stata una giornata difficile per me, soprattutto perché non ho dormito bene la notte scorsa, sono arrivato tardi, ma ho fatto tutto quello che potevo e sono orgoglioso. La squadra è stata assolutamente incredibile. Sono un gruppo di persone incredibili e lavorano sempre duramente. Ovviamente ogni squadra lo fa, ma questi ragazzi sono stati i migliori in tante occasioni e credo che questo dimostri quanto siano stati forti in questo campionato, e alla fine sono super super felice di avercela fatta", ha detto.

Sorrisi e tanta soddisfazione anche per Sylvain Filippi, managing director di Envision: "Ci sono voluti nove anni ed è una sensazione incredibile. È stata una stagione pazzesca, è stato tutto così veloce. Il team ha fatto un lavoro incredibile e, come sapete, eravamo in competizione con Jaguar TCS Racing, ma abbiamo avuto un'auto straordinaria. È veloce e ci ha portato dove siamo oggi. Ieri sera abbiamo fatto un discorso d'incoraggiamento e una chiacchierata con la squadra per riorganizzare tutti. Ma alla fine la nostra squadra è molto forte ed è per questo che sono così orgoglioso di loro".