Formula E, E-Prix Hong Kong: Bird sperona Lotterer e viene penalizzato. Per Mortara è gioia ritardata

10/03/2019

La vittoria dell' E-Prix di Hong Kong è andata, a tavolino, a Edoardo Mortara. L'italosvizzero ha usufruito della penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sam Bird per balzare dal secondo al primo gradino del podio. L'inglese è stato retrocesso dalla direzione gara in sesta posizione per il contatto nel finale di gara con Lotterer. Alle spalle di Mortara il brasiliano Lucas Di Grassi e dell'olandese Robin Frijns. Quinta posizione per Felipe Massa.

Dopo la vittoria a Santiago del Cile, a Hong Kong Sam Bird si era illuso, vista la festa sul podio, di essere primo pilota a mettere il secondo autografo nel mondiale di Formula E. Un successo, quello del pilota inglese, cancellato dalla direzione di gara quasi tre ore dopo la sua conclusione. Sotto accusa il contatto all’ultimo giro tra Bird e Lotterer, con quest’ultimo costretto alla resa causa esplosione di una gomma. Il pilota della Virgin ha preso la coppa godendosi per un po’ la virtuale fuga nel mondiale, prima che arrivasse la pessima notizia. A far festa così è l’italia svizzero Edoardo Mortara, al primo successo in Formula E con la Venturi. Sul podio con lui salgono Lucas Di Grassi, AUDI, e Robin Frijns, compagno di squadra di Bird. Sorride anche Felipe Massa che a Hong Kong centra la piazza 5, dopo una prima parte di stagione vissuta sotto traccia. Male invece Jean Eric Vergne, ancora a secco di punti e protagonista di una gara piena di errori, punti anche con un drive through per entrate oltre i limiti su suoi avversari.



Il tracciato cittadino di Hong Kong è stato teatro di una gara movimentata fin dal via. Subito fuori la coppia Mahindra D’Ambrosio-Werlein, coinvolta nel contatto con la Geox Dragon di Nasr. Con tre macchine bloccate nella parte più stretta della pista la direzione di gara è stata costretta a esporre la bandiera rossa. Alla ripartenza Bird e Lotterer hanno fatto subito il vuoto dopo aver passato Vandoorne. Il pilota tedesco è poi passato in testa sfruttando un errore di Bird. La Safety Car è entrata in pista ancora due volte. La prima per rimuovere la HWA di Vandoorne ferma in pista per un’avaria, la seconda a causa del botto che ha messo fuori gara la Nissan di Rowland. Con il gruppo ricompattato Bird si è attaccato alla macchina di Lotterer, fino al fattaccio che ha deciso la gara per entrambi i piloti.