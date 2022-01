Formula E, E-Prix Diriyah: De Vries sorride e conquista la pole, Giovinazzi ancora dalle retrovie

E-PRIX DIRIYAH

Seconda tappa a Riad per l'E-Prix di Diriyah, a partire davanti a tutti sarà l'olandese del team Mercedes

di

Luca Bucceri

È di Nyck De Vries la pole position in vista di gara-2 dell'E-Prix di Diriyah, seconda tappa stagionale del mondiale di Formula E. Il pilota olandese, che ai quarti ha battuto Vergne e in semfinale Di Grassi, precede in griglia di partenza la Venturi di Mortara. Seconda fila composta dallo stesso Di Grassi e Frijns, mentre Antonio Giovinazzi si ferma ancora una volta alla fase a gruppi della qualificazione guadagnando la ventesima posizione in griglia di partenza.

Dopo aver vinto nel primo appuntamento stagionale, Nyck De Vries e la Mercedes ci prendono gusto e staccano la pole position in gara-2 dell'E-Prix di Diriyah. Ennesima prestazione super di una Freccia Nera, che dopo aver acciuffato la pole ieri con Vandoorne, fa il bis con l'olandese campione del mondo in carica nella seconda tappa della stagione 8 del mondiale elettrico. Dopo aver dominato il gruppo A di qualificazione, l'iridato vince i duelli con Vergne, Di Grassi e per ultimo Mortara portando la sua Mercedes davanti a tutti nell'appuntamento fissato nel pomeriggio, in serata a Riad.

Soli 5 millesimi, un nulla ha staccato la Mercedes di De Vries e la Venturi di Mortara, che dopo l'errore commesso in qualifica ieri si prende il miglior tempo del gruppo di qualificazione avanzando dai quarti alla finale facendosi strada tra Lotterer e Frijns prima di cadere allo strapotere della Freccia Nera.

Seconda fila per l'Envision Racing di Frijns accompagnato dall'altra Venturi di Di Grassi, mentre Lotterer e Vergne compongono la terza fila davanti all'altra DS Techeetah di Da Costa e la Andretti di Dennis. A chiudere la top 10 in griglia di partenza ci sono poi le due Mahindra di Sims e Rowland. il "rookie" Antonio Giovinazzi si ferma ancora una volta alla fase a gruppi, migliorando le prestazioni di ieri ed entrando in confidenza con la sua monoposto elettrica. L'ex Alfa Romeo, alla stagione di debutto nel campionato elettrico, porta la sua Dragon Penske al decimo tempo in qualifica, cronometrico che lo fa scalare alla ventesima posizione in griglia migliorando, seppur di due sole posizioni, la partenza ottenuta nella giornata di ieri.

Di seguito il risultato delle qualifiche e la rispettiva posizione di partenza per gara-2 dell'E-Prix di Diriyah.

1. De Vries (Mercedes)

2. Mortara (Venturi)

3. Frijns (Envision Racing)

4. Di Grassi (Venturi)

5. Lotterer (Porsche)

6. Vergne (DS Techeetah)

7. Da Costa (DS Techeetah)

8. Dennis (Andretti)

9. Sims (Mahindra)

10. Rowland (Mahindra)

11. Wehrlein (Porsche)

12. Vandoorne (Mercedes)

13. Sette Camara (Dragon Penske)

14. Guenther (Nissan)

15. Askew (Andretti)

16. Evans (Jaguar)

17. Buemi (Nissan)

18. Ticktum (NIO)

19. Turvey (NIO)

20. Giovinazzi (Dragon Penske)

21. Bird (Jaguar)

22. Cassidy (Envision Racing)

Gara-2 dell'E-Prix di Diriyah potrà essere seguita in diretta dalle ore 17.30 su Canale 20 e su sito e app di Sportmediaset.it