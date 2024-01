Formula E, ci siamo: scatta da Mexico City una stagione "elettrizzante"

FORMULA E

La decima edizione del Mondiale elettrico inaugura a Mexico City una stagione da sedici prove concentrate in poco più di sei mesi

© Getty Images L'attesa è ormai agli sgoccioli: riparte questo fine settimana a Città del Messico la decima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E promette già di essere ancora più aperta ed appassionante di quella dello scorso anno. Era stato il britannico Jake Dennis (Avalanche Andretti) a trionfare a Londra a luglio, conquistando il suo primo titolo iridato. Quest’anno i suoi due più diretti rivali del 2023 - Nick Cassidy e Mitch Evans - saranno compagni di squadra nel team Jaguar TCS Racing, dopo il trasferimento di Cassidy da Envision Racing, vincitrice della classifica riservata alle squadre. Per la Stagione 10, rientra in Formula E con Mahindra Racing l'ex campione del mondo Nyck De Vries. Otto delle undici squadre hanno cambiato formazione rispetto allo scorso anno ed è anche per questo che l'Hankook Mexico City E-Prix 2024 di sabato 13 gennaio (con diretta streaming su Sportmediaset.it) sarà estremamente competitivo, all'insegna della massima incertezza.

Circa quarantamila spettatori affolleranno le tribune del famoso Foro Sol in quello che è l'ottavo appuntamento della Formula E allo storico Autodromo Hermanos Rodriguez, uno dei circuiti preferiti dai tifosi e dai piloti. Nel Paese centroamericano la Formula E ha corso anche a Puebla nella settima stagione di una serie che da tre anni è Campionato del Mondo FIA. Il circuito da diciannove curve misura due chilometri e 630 metri ed è un mix tra rettilinei lunghi e veloci e una sezione interna tecnica che passa proprio attraverso il leggendario stadio Foro Sol. Quest'anno viene introdotta una nuova chicane sul rettilineo di ritorno, mentre la zona di attivazione dell'Attack Mode si trova ora all'esterno della curva 15, all'uscita della sezione dello stadio.

Il calendario aggiornato (dopo la cancellazione del quarto round che era in programma nella città indiana di Hyderabd), prevede sedici gare in dieci diverse location, presenta una gara d'esordio sulle strade di Tokyo, un atteso ritorno in Cina con una prima gara a Shanghai e una nuova sede italiana a Misano Adriatico. A chiudere la stagione sarà ancora una volta a Londra, nel weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio.

Lo scorso anno è stato quello d'esordio della GEN3, la monoposto elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita, che ha battuto un record dopo l'altro durante la sua prima stagione. Nella Stagione 9, su una griglia di undici squadre e ventidue monoposto, ci sono stati sette vincitori diversi undici piloti sul podio in sedici gare, mentre diciannove19 piloti diversi hanno condotto almeno un giro al comando.

Gli ingegneri delle squadre hanno lavorato per recuperare decimi di secondo vitali e sono sicuri di utilizzare l'esperienza dello scorso anno per migliorare le prestazioni. Il risultato è che più della metà dei piloti sulla griglia di partenza si presenta all'Hankook Mexico City E-Prix con la certezza di avere una chance per il titolo mondiale. Attenzione a Jake Dennis. Sia nel Mondiale Piloti che in che in quello Team, la corsa al titolo è arrivata fino al weekend conclusivo, con le vittorie di Jake Dennis (Avalanche Andretti) e di Envision Racing. Ciò che rende uniche le loro vittorie è che entrambi i titoli sono stati vinti non solo da motori diversi, ma anche da squadre clienti di Porsche e Jaguar.

Le Gen3 Avalanche Andretti erano infatti (e lo sono anche quest'anno) spinte dal powertrain Porsche. Il loro 99X Electric ha portato Dennis a due vittorie e a collezionare undici passaggi sul podio nella Stagione 9, sufficienti a incoronarlo campione davanti al pubblico di casa, primo pilota britannico a vincere il titolo. Il team ufficiale TAG Heuer Porsche si è piazzato invece al quarto posto sia nella classifica piloti che in quella a squadre, dopo un’ottima partenza di Pascal Wehrlein.

Allo stesso modo, Envision è cliente di Jaguar. Sebbene entrambi i team motorizzati Jaguar abbiano ottenuto quattro vittorie a testa nella Stagione 9, è stato Envision a spuntarla. Nick Cassidy, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria del titolo da parte della squadra, ha corso in tutte le stagioni della serie. Cassidy è passato al team ufficiale Jaguar TCS Racing, al fianco dell'amico e connazionale Mitch Evans. Si tratta, a ragione, di una delle formazioni di piloti più quotate che si siano mai viste in Formula E: Evans e Cassidy hanno ottenuto il primo e il secondo tempo nelle due giornate di test precampionato dello scorso autunno sul circuito Ricaro Tormo di Valencia, che hanno fatto da ponte tra l'epilogo londinese del Mondiale 2023 e l'imminente esordio stagionale di Mexico City.

"Abbiamo ancora un gruppo incredibilmente forte. Non credo che ci siano troppi sviluppi in questa stagione. Ci sono sempre delle modifiche qua e là, ma probabilmente si tratta più di una messa a punto. Mi aspetto che i concorrenti del calibro di DS colmino il divario con noi. Sarà comunque difficile battere Jaguar TCS Racing e gli altri team Porsche. Cercare di fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarà estremamente complicato con tutti quei podi e quelle vittorie. Non è mai facile quando la concorrenza si chiude". (Jake Dennis)

Solo tre degli undici team mantengono le stesse coppie dello scorso anno: il TAG Heuer Porsche Formula E Team con Pascal Wehrlein e il campione della Stagione 6 António Félix da Costa; DS PENSKE con Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne (tre titoli di Formula E in due) e ERT Formula E Team, formalmente NIO 333 Racing, con il ritorno di Dan Ticktum e Sergio Setté Câmara. Nick Cassidy sembra essersi ambientato bene al Jaguar TCS Racing, facendo registrare il secondo miglior tempo nei test di Valencia dietro al nuovo compagno di squadra Mitch Evans.Robin Frijns, sostituto di Cassidy all'Envision Racing e doppio vincitore di gare in Formula E, si è piazzato settimo e si schiererà al fianco di Sebastien Buemi.

Una delle novità più interessanti per Città del Messico è il ritorno di Nyck de Vries. Il campione della Stagione 8 ha lasciato il campionato completamente elettrico per un periodo in Formula 1, ma tornerà quest’anno alla serie che ha chiamato casa per tanto tempo. Al suo fianco il pilota olandese avrà Edoardo Mortara che passa appunto da Maserati MSG Racing al team anglo-indiano. Il pilota italo-elvetico ha comunque ottenuto un promettente sesto posto nei test valenciani. Maserati ha invece rinnovato la fiducia a Maximilian Günther, chenel 2023 ha vinto a Jakarta e ha conquistato il podio a Roma. Il suo compagno si squadra sarà il rookie indiano Jehan Daruvala.

Norman Nato è riuscito a ottenere un tempo più veloce del campione della nona stagione Jake Dennis nei test di Valencia nella sua prima uscita con Andretti Formula E, mentre Oliver Rowland sembra pronto per il suo ritorno al Nissan Formula E Team, insieme a Sacha Fenestraz. Per NEOM McLaren il veterano Sam Bird si unisce al britannico Jake Hughes, che ha impressionato con due pole nella sua stagione di debutto. Il brasiliano Lucas di Grassi (campione della Season 3) fa coppia con Nico Müller nel team ABT CUPRA. Di Grassi è il pilota di Formula E di maggior successo in terra messicana.

In linea con l'impegno della Formula E per la sostenibilità, l' Hankook Mexico City E-Prix 2024 sarà alimentato interamente con carburante HVO di provenienza sostenibile e sarà un evento a zero emissioni di carbonio, con la Formula E che misura, riduce e compensa tutte le emissioni inevitabili investendo nella produzione di energia rinnovabile. L'uso di HVO permette una riduzione delle emissioni di carbonio del 90% rispetto al normale diesel.

La stagione 10 prende il via venerdì 12 gennaio con le prove libere 1 alle 23:25. Lo spettacolo continua fino al giorno della gara, sabato 13 gennaio, quando le prove libere 2 prenderanno il via alle 14:25. Le qualifiche seguiranno alle 16:40. La gara inizierà alle 21. La copertura della gara in diretta sarà su Sprtmediaset.it così come per tutte le altre sessioni.