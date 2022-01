Formula E, calendario stagione 8: sedici gare, a Roma due E-Prix

stagione 8

Si partirà il 28 gennaio in Arabia Saudita. Modifiche al regolamento e al format di qualifica

La stagione 8 di Formula E è pronta a ripartire, come sempre su Mediaset: il primo appuntamento sarà il 28-29 gennaio in Arabia Saudita sul tracciato di Diriyah dove i piloti cercheranno di togliere lo scettro a Nick De Vries, vincitore dello scorso mondiale. In tutto16 gare: Roma raddoppia e avrà due E-Prix (9 e 10 aprile 2022), confermate le novità Giacarta, Vancouver e Seul.

DATE CALENDARIO

28 e 29 gennaio: Round 1 e 2, Arabia Saudita (Diriyah)

12 febbraio: Round 3, Messico (Città del Messico)

9 e 10 aprile: Round 4 e 5, Italia (Roma)

30 aprile: Round 6, Principato di Monaco (Montecarlo)

14 e 15 maggio: Round 7 e 8, Germania (Berlino)

4 giugno: Round 9, Indonesia (Giacarta)

2 luglio: Round 10, Canada (Vancouver)

16 e 17 luglio: Round 11 e 12, Stati Uniti (New York)

30 e 31 luglio: Round 13 e 14, Regno Unito (Londra)

13 e 14 agosto: Round 15 e 16, Corea del Sud (Seul)

MODIFICA AL REGOLAMENTO

Ora le gare standard di Formula E, di 45 minuti più un giro, possono avere un tempo di gara extra, fino a un massimo di 10 minuti, che vengono aggiunti quando gli incidenti richiedono l'intervento della Safety Car o il regime di Full Course Yellow. Come ratificato dal WMSC di luglio, nella stagione 8, le auto Gen2 di Formula E completamente elettriche potranno utilizzare 220 kW di potenza durante le gare, con un aumento rispetto ai 200 kW della stagione 7. Anche la potenza durante la MODALITÀ D'ATTACCO aumenterà fino a 250 kW, rispetto ai 235 kW della stagione 7.

NUOVO FORMAT QUALIFICHE

Nuovo format delle Qualifiche con una sessione a gruppi e una a eliminazione diretta che sarà introdotto permettendo ai team e ai piloti migliori di mostrare le loro capacità e la loro bravura. Il format preserva le opportunità di ogni pilota di iniziare in pole position garantendo così lo spettacolo e l'imprevedibilità della competizione. Le Qualifiche saranno caratterizzate da un primo round con due gruppi in cui ogni pilota avrà la possibilità di effettuare diversi tentativi per realizzare il giro più veloce entro il tempo prestabilito. I piloti che riescono a realizzare i quattro tempi migliori in ciascun gruppo accederanno alla sessione a eliminazione diretta dei quarti di finale e della semifinale. La pole position sarà decisa in uno scontro finale e tutte le posizioni in griglia saranno basate sul successo negli scontri diretti o sui tempi sul giro, a seconda della sessione raggiunta dai piloti.