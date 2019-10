Formula E: Calado compagno di Evans alla Jaguar

UFFICIALE

La Jaguar completa il team per la sesta stagione di Formula E: la scuderia inglese ha infatti annunciato James Calado come compagno di squadra di Mitch Evans. Il 30enne britannico ha una lunga militanza in GP3, GP2, British F3 e F1, è diventato campione WEC GTE PRO 2017 e a inizio anno aveva ottenuto la vittoria alla 24 Ore di Le Mans nella classe GTE Pro.













"La storia di Jaguar negli sport motoristici parla da sola, per me è una grande opportunità essere qui e sono orgoglioso dell'offerta che mi è stata fatta - le parole di Calado -. Per me il campionato elettrico è una novità ma sono fiducioso che, grazie alla mia esperienza, potrò garantire risultati da subito. Non vedo l'ora del debutto a Diriyah". Contestualmente all'annuncio, è stata anche svelata la livrea della I-TYPE 4.