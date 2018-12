Formula E 2018-19, lo speciale: le novità della stagione 5

11/12/2018

Sabato 15 dicembre sul tracciato cittadino di Ad Diriyah, in Arabia Saudita, scatterà la quinta stagione di Formula E che anche quest'anno sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset. Scopri tutte le novità del campionato nel nostro speciale: dalle nuove macchine di Gen2, che permetteranno di disputare l'intera gara senza costringere i team a cambiare auto a metà corsa, fino all'Attack Mode e Halo Led ci sarà da divertirsi.