E-Prix Seoul, maxi tamponamento al via: otto piloti coinvolti, De Vries ringrazia l'halo

L'E-Prix di Seoul, quindicesima tappa stagionale del campionato elettrico di Formula E, si apre con un incidente spettacolare appena dopo un giro dal via. Ben otto i piloti coinvolti, con Nato, Askew, Cassidy, De Vries, Buemi, Lotterer, Turvey e Ticktum finiti contro le barriere per dei lunghi causati dalla pista bagnata. A rischiare di più sono stati De Vries e Buemi, col pilota svizzero andato a impattare per primo contro le barriere e De Vries, arrivato da dietro, che si è infilato sotto la Nissan. A evitare il peggio l'halo, che ha protetto l'iridato olandese.