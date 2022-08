E-Prix Seoul: Di Grassi a caccia del millesimo punto in Formula E

recordman

Il brasiliano della Venturi è l'unico pilota ad aver partecipato a tutti i cento E-Prix dall'inizio della Formula E

© Getty Images Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing), unico pilota a schierarsi sulla griglia di partenza questo fine settimana ad aver partecipato a tutti e 100 gli E-Prix, è anche a caccia della pietra miliare dei 1.000 punti. Il brasiliano è stato parte integrante della Formula E fin dal primo giorno, e, dopo lo sfortunato ritiro per infortunio di Sam Bird (Jaguar TCS Racing), è l'unico altro pilota a essere stato sempre presente. Per concludere l'ottava stagione con 1.000 punti, dopo la vittoria inaugurale di ROKiT Venturi a Londra che gli ha permesso di raggiungere i 996 punti nella sua carriera in Formula E, sarebbe un bel modo di festeggiare. Lucas ha già messo gli occhi su questo premio, ma l'obiettivo di Seoul (diretta sabato e domenica mattina alle 8.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it) è quello di conquistare il secondo posto in campionato per Venturi.

"Sono molto orgoglioso di essere riuscito a essere in gara da otto anni a questa parte, in un campionato che è super competitivo", ha detto di Grassi. "Il livello delle squadre che guidano contro di noi è davvero incredibile. Ma andiamo a Seoul con l'obiettivo di vincere il Campionato del Mondo a Squadre, per far sì che il ROKiT Venturi Racing sia il numero uno. Il compito è difficile, ma è possibile. Finché non sarà irrealizzabile, lavoreremo sodo. Sappiamo come vanno le cose in Formula E, tutto può succedere. Per questo motivo, saremo al top e cercheremo di conquistare il titolo".