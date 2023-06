E-Prix Roma, presentate le info per gli spettatori e il piano mobilità

CONTO ALLA ROVESCIA

Manca un mese alla doppia gara capitolina, che vedrà il debutto in Italia di Maserati, McLaren e delle nuove Gen3

Si avvicina l'appuntamento con la tappa italiana della Formula E 2023. In vista dell'appuntamento iridato di metà luglio, si è svolto online l’incontro fra i Mobility Manager delle aziende del quartiere Eur alla presenza dei tecnici dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo e alla Mobilità e del Municipio IX, i rappresentanti del campionato e il direttore generale e i tecnici degli uffici di Roma Servizi per la Mobilità. La riunione, che si svolge di consueto ogni anno prima della manifestazione, ha lo scopo di esporre il piano della mobilità, con le relative chiusure, alle realtà territoriali, in modo da confrontarsi congiuntamente e ridurre al minimo i disagi per i lavoratori, gli studenti e gli addetti che saranno presenti nel periodo di allestimento e di gare. L’Hankook Rome E-prix 2023, penultima tappa del campionato, si svolgerà appena due settimane prima della finale di Londra e sarà decisivo per l'assegnazione del titolo 2023. Gli spettatori avranno dunque la possibilità di assistere, proprio nella cornice dell'Eur, alla proclamazione del vincitore della Stagione 9. La gara di quest'anno sarà ancora più speciale, poiché segna il debutto in Italia delle squadre corse Maserati e McLaren e della nuova monoposto Gen3, la vettura elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita.

Vedi anche Formula E Formula E, E-Prix Jakarta: Günther nella storia col primo successo per Maserati, Wehrlein nuovo leader “Dal 2018, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si disputa a Roma e quest'anno sarà una tappa fondamentale per la proclamazione del vincitore. Fondamentale per la buona riuscita dell’evento è lo spirito di collaborazione tra Formula E, Roma Capitale, il IX Municipio e tutte le piccole e grandi realtà dell’EUR. In particolare, vorrei congratularmi per l’implementazione e la gestione del piano della mobilità relativa all’evento che è d’esempio per tante altre città in cui organizziamo gare. Il nostro obiettivo è quello di far vivere un evento indimenticabile al pubblico, impegnandoci allo stesso tempo per continuare a essere dei buoni vicini”, commenta Margot McMillen, Event Director di Formula E.

© Ufficio stampa

Di seguito il dettaglio delle restrizioni alla circolazione

Da giovedì 13 luglio dalle ore 20:30 a lunedì 17 luglio alle ore 5:30 è vietato il transito veicolare all’interno dell’anello verde che si estende da viale del pattinaggio a viale Asia. Via Cristoforo Colombo sarà chiusa nel tratto EUR. In direzione GRA sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/Viale Egeo. In direzione Centro, il traffico veicolare sarà deviato a partire da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina. È consentito invece l’ingresso pedonale a tutti con le limitazioni di cui sotto.

Esclusivamente da venerdì 14 luglio dalle ore 20:00 a domenica 16 aprile alle ore 20:00, fatto salvo che permane il divieto di transito veicolare, è consentito l’accesso pedonale a tutti nell'anello verde e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello blu.

Anche quest’anno, visto l’atteso impatto sulla mobilità privata, saranno attivati tutti i canali di comunicazione con i diversi soggetti coinvolti: ANAS, Astral, Autostrade, Strada dei Parchi e Polizia Locale di Roma Capitale per avvisare già sul GRA e sulle autostrade in penetrazione a Roma delle chiusure, WAZE per instradare gli utenti su itinerari alternativi a via Cristoforo Colombo. Saranno coinvolti nella campagna informativa del Piano della Mobilità Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità.

I biglietti per l'Hankook Rome E-Prix sono in vendita su Ticket One, con prezzi che vanno da 5,50 a 132 euro. Gli appassionati possono scegliere di guardare la gara dalle tribune A, che si affacciano sull’Attack Mode, o dalla tribuna B, spostata all’interno del tracciato, ma sempre con vista sulla partenza della gara. Per coloro che cercano un'esperienza premium, il biglietto da 132 euro offre accesso a un’esperienza dedicata il venerdì prima della gara. La Green Arena, un'area in piedi e parzialmente ombreggiata sull'ultima curva, sarà, invece, disponibile a soli 30,50 euro. Quest’anno c’è anche la possibilità di acquistare un biglietto "prato" a soli 5,50 euro, che offre l'accesso all'Allianz Fan Village, spostato nel parco Ninfeo e in Piazzale Agricoltura, direttamente nel cuore dell'evento.