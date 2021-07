E-Prix New York, Bird: "Tutto secondo i piani". Cassidy: "Sto crescendo, ma non mi illudo"

E-PRIX NEW YORK

La soddisfazione dei piloti che conquistano il podio in gara-2

Una gara da incorniciare per Sam Bird, che nell'undicesima tappa stagionale del campionato delle monoposto elettriche conquista il secondo successo dell'anno in Jaguar. Per il britannico, che ha festeggiato sul podio con la maglia dell'Inghilterra, tanta soddisfazione: "Ho sempre creduto in me e nel team, avevamo un buon piano e l’abbiamo eseguito alla perfezione. Sono molto contento”.

Secondo posto per la Virgin di Nick Cassidy: "Ho lavorato tanto in pista, ho sempre avuto velocità e ora sto imparando e penso di poter migliorare ancora. Alle volte le qualifiche non funzionano bene, non mi illudo ma spero possa venire tutto per il meglio per il mio futuro. Come team e come macchina ci siamo”.

Terzo gradino del podio per il campione iridato Antonio Felix Da Costa: "“Ieri abbiamo avuto una gara difficile, quando riesci a rialzarti dopo quello puoi solo essere felice. Ci siamo qualificati settimi, mi sentivo veloce ma in qualifica non ho avuto la possibilità di entrare in superpole per pochissimo”.