E-Prix Mexico City: Rowland la spunta sulle Porsche di Da Costa e Wehrlein, ko Evans e la Jaguar

Passaggio a vuoto per il suo compagno di squadra Sam Bird (penalizzato), cosiccome per Nick Cassidy (TCS Jaguar) e per Sebastien Buemi (Envision con powertrain Jaguar), al via dall'ultima fila dopo essere stati eliminati in qualifica fin dalla fase a gruppi. Entrambi si erano qualificati per i Duels con il terzo tempo ma hanno avuto i loro tempi cancellati per infrazione sportiva. Giornata nerissima insomma per Jaguar ma tra i due litiganti (la Jaguar stessa e la Porsche) ad approfittarne in modo magistrale è stata Nissan con un superlativo Rowland.