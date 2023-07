E-Prix di Roma: passaggio-chiave per il titolo: Dennis e Cassidy provano la fuga

FORMULA E

Il penultimo weekend del Mondiale affianca all'aspetto sportivo iniziative e finalità di più ampia portata

© Getty Images Nel tardo pomeriggio di venerdì il primo assaggio del tracciato dell'EUR, poi sabato di buon mattino il weekend bollente della Formula E a Roma entrerà nel vivo con il secondo turno di prove libere in preparazione alle qualifiche e al primo dei due round in programma nella capitale. Programna che sarà replicato per il secondo round romano, il terzultimo di un calendario che culminerà a fine mese con la doppia finale di Londra. La corsa alla successione di Stoffel Vandoorne nell'albo d'oro riguarda verosimilmente un quartetto di piloti. Separati da un solo punto (154 a 153) al vertice del ranking, Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Nick Cassidy (Envision Racing) hanno il compito di allungare ulteriormente su Pascal Wehrlein e Mitch Evans (138 e 122 punti rispettivamente), escludendo così dalla sfida il pilota tedesco di TAG Heuer Porsche (a lungo leader della classifica generale) e quello della Jaguar (tre volte vincitore sui viali dell'Eur!) e giocarsi tutto a Londra, tra l'altro a casa di Dennis.

Non saranno però queste le uniche sfide dell'E-Prix di Roma, che è stato presentato ufficialmente nella tarda mattinata di martedì 11 luglio. A caccia di una vittoria (magari due!)... salva-stagione vanno ad esempio Jean-Eric Vergne (DS Penske, 97 punti) e Antonio Félix Da Costa (TAG Heuer Porsche, 93), che occupano la quinta e la sesta casella del ranking ma la tappa italiana del Mondiale elettrico rappresenta anche una ghiotta ma soprattutto storica occasione per Maserati MSG Racing di aggiungere a quello di Maximilian Guenther poco più di un mese fa in Indonesia ameno un altro passaggio sul podio alto: magari con l'altro pilota delle GEN3 Tipo Folgore, vale a dire Edoardo Mortara, in astinenza di risultati di rilievo fin dall'inizio della stagione. Mai particolarmente brillante a Roma (dove oltre a Evans hanno vinto tra il 2018 e il 2022 solo Bird, Vergne e Vandoorne), il pilota italo-elvetico è chiamato ad un'impennata di orgoglio tra le diciannove curve che spezzano i lunghi rettifili di un tracciato che misura tre chilometri e 385 metri.

Oltre che per lanciare l'avvenimento sportivo vero e proprio, la conferenza stampa di presentazione di Hankook Rome E-Prix 2023 è stata funzionale a definire programmi, mission e ricadute della penultima tappa del Mondiale dalla portata ben più ampia e lungimirante. Aspetti che sono stati presi in esame e illustrati dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, dal Presidente e Fondatore di Formula E Alejandro Agag e dalla Direttrice della Sostenibilità di Formula E Julia Pallé.

“Con il ritorno della Formula E ci apprestiamo a vivere un altro grande evento sportivo a Roma che, come sempre per questa competizione, racchiude l’occasione di lanciare un importante messaggio di sostenibilità ambientale. La Formula E è la testimonianza concreta e spettacolare di come la tutela del nostro pianeta e l’evoluzione tecnologica possano rappresentare una concreta alternativa di sviluppo. Per noi è un ulteriore stimolo a proseguire con determinazione in un percorso che ci ha già visto mettere in strada e continuare ad acquistare centinaia di bus green, ripristinare e potenziare la ‘cura del ferro’ e progettare interventi di rigenerazione urbana incentrati sullo sviluppo dell’autosufficienza energetica a partire dagli edifici pubblici”. (Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma)

“La Formula E si conferma una vetrina straordinaria per Roma. Quest’anno in calendario per la prima volta a luglio, con le ultime due gare prima del gran finale a Londra, sarà uno spettacolo sportivo ancora più avvincente delle passate edizioni in quanto la tappa romana potrà risultare decisiva per l’assegnazione del titolo. Un grande evento internazionale di sport seguito da milioni di appassionati nel mondo, ma anche una straordinaria cartolina in chiave turistica per promuovere nel mondo un’immagine moderna, accogliente ed inclusiva della nostra città. È un grande evento internazionale che genera ricadute importanti sull’economia cittadina. Lo scorso anno l’indotto economico della Formula E nella Città Eterna è stato stimato in oltre settanta milioni di euro. Un numero importante, a cui si sommano le ventimila persone che hanno affollato tribune e spalti, e i quaranta milioni di telespettatori che da circa 180 paesi del mondo hanno seguito la diretta dell’evento”. (Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale allo Sport, al Turismo, alla Moda e ai Grandi Eventi)

“Siamo felici di tornare a Roma, diventata ormai per noi un pilastro dell’intero campionato, con una doppia tappa sia quest’anno che nel 2024, il 13 e 14 aprile prossimi. Mi aspetto un fine settimana dalle forti emozioni: il circuito cittadino dell’Eur è da sempre uno dei più sfidanti per i piloti e il più entusiasmante per gli spettatori. Un anno pieno di novità con la nuova monoposto Gen3 e il debutto di Maserati e McLaren. Proprio con la Formula E, la Casa del Tridente torna alle corse riservate ai prototipi dopo oltre sessant'anni. Ringrazio il Sindaco Gualtieri, l’Assessore Onorato e tutti i nostri partner per aver contribuito a rendere possibile questo doppio evento”. (Alejandro Agag, Presidente e Fondatore della Formula E. )

“Formula E è una piattaforma che genera valore per le comunità, avendo come obiettivo quello di sostenere iniziative a favore del pianeta e a supporto delle persone. La nostra mission è quella di aumentare il progresso umano nelle comunità in cui corriamo, assicurandoci di promuovere progetti di legacy positivi, tangibili e duraturi e di ispirare la prossima generazione di piloti, ingegneri o imprenditori sportivi. Oltre alla donazione di altri sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare, in collaborazione con UNICEF abbiamo deciso di realizzare un murales che assorbe agenti inquinanti in una scuola romana”. (Julia Pallé, Direttore della Sostenibilità di Formula E)

Formula E non dimentica la creazione di valore per il territorio: nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato annunciato il programma di legacy avviato in collaborazione con il Comune di Roma, il Ministero della Giustizia e Unicef. Anche quest’anno gli organizzatori del Rome E-Prix lavoreranno all’installazione di sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare e al rifacimento della strada intorno alla pista. Unicef e Formula E doneranno a una scuola romana un murales in grado assorbire agenti inquinanti. L’obiettivo dell’iniziativa è proteggere i bambini ed educarli alle tematiche del cambiamento climatico. L’efficacia del murales sarà di dieci anni.

Continua la collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per sostenere il reinserimento dei detenuti nella società attraverso lo svolgimento di attività lavorative, come la manutenzione degli spazi verdi dell’area del circuito e la produzione di omaggi e gadget fatti a mano per i tifosi. Alcuni detenuti pizzaioli saranno anche impegnati a cucinare e preparare pizza per lo staff di pista di Formula E durante la fase di allestimento del tracciato di mercoledì.