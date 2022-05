E-Prix Berlino, De Vries: "Un grande weekend". Mortara: "Punti importanti per il mondiale"

e-prix berlino

Il pilota olandese festeggia per il ritorno al successo davanti Mortara e Vandoorne

Domenica da incorniciare al Tempelhof per Nyck De Vries, che torna al successo in Mercedes in gara-2 dell'E-Prix di Berlino. Una gara super per il pilota olandese, che dopo un avvio di stagione non del tutto esaltante si toglie lo sfizio di risalire sul gradino più alto del podio a quattro mesi dall'ultimo successo: "Abbiamo avuto una partenza difficile, ma siamo riusciti a vincere. Siamo riusciti a riprenderci dopo ieri, siamo stati veloci in tutto il weekend e volevo portare a casa questa vittoria".

Soddisfatto anche Edoardo Mortara, che a Berlino ha conquistato una doppia pole, il successo in gara-1 e il secondo posto in gara-2: "La gara è andata abbastanza bene, siamo sul podio e il primo giro è stato assurdo. Abbiamo gestito bene, ho provato a raggiungere De Vries ma non sono riuscito. Sono stati due giorni importanti, punti recuperati e la Mercedes è davvero molto forte".

Sorride anche Stoffel Vandoorne, che col terzo posto in gara-2 consolida il primato in classifica piloti: "È stata dura, meno azione rispetto a ieri ma sono contento di tornare sul podio. Era importante non perdere il momento in gara, dovevo stare concentrato. Mi sono sentito bene a sorpassare oggi, la macchina era molto forte".