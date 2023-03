DS Performance Hub: dove nascono i successi in Formula E

TRA I SEGRETI

All'indomani dell'E-Prix di San Paolo porte aperte per visitare la sede motorsport a Versailles e testare il simulatore di guida del team Penske

DS Performance ha aperto le porte del suo Hub, sede del motorsport del brand. Una giornata di workshop, interviste ed esperienze uniche: la visita al quartier generale di Versailles, a circa 40 km da Parigi, permette ai partecipanti di entrare nel vivo della competizione motoristica e toccare con mano il luogo in cui viene realizzata la terza generazione di autovetture elettriche DS, che unisce eleganza, prestazioni sportive e tecnologie all’avanguardia. Una vera e propria full immersion nel mondo della Formula E. La giornata è stata un’occasione unica per i partecipanti, in pieno stile DS: la possibilità di testare il simulatore di guida con cui i due piloti del team DS Penske, il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, si allenano quotidianamente per le gare che li vedono impegnati nel Campionato di Formula E 2023. Uno strumento fondamentale per l’allenamento del team, poiché in grado di ricreare virtualmente la guida della DS E-TENSE FE23 riproducendo i tracciati su strada urbana sui quali si corrono le tappe del campionato di Formula E.

Il simulatore di guida è un chiaro simbolo della forte integrazione fra il mondo delle corse elettriche e la tecnologia avanzata su strada, rapporto che da sempre caratterizza la gamma DS non solo nel mondo sportivo: basti pensare a veicoli quali la DS 9 Opéra Première oppure alle nuove collezioni Esprit de Voyage su DS 4 e 7. Vetture eleganti ed esclusive, ma al tempo stesso innovative e prestanti, caratterizzate da una forte attenzione all’elettrico: la perfetta trasposizione su strada della potenza e cura per il dettaglio necessarie nel mondo del motorsport.

Presente all’evento, nell’incantevole cornice di Versailles, Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance. "È stato un onore ed un piacere accogliere nella sede di Stellantis Motorsport di Versailles gli amici della stampa italiana. Questo è uno dei luoghi mitici del Motorsport mondiale. Qui si sono ideate e costruite alcune delle vetture che hanno fatto la storia delle Competizioni. Tra queste anche le vetture di Formula E di DS Performance che sono le più vincenti nella storia di questo campionato mondiale dedicato alle monoposto 100% elettriche. Oltre a concepire grandi vetture da corsa qui si studiano le tecnologie del futuro che presto arriveranno sulle strade di tutti i giorni. È infatti questo uno degli scopi del Motorsport, portare all’estremo la ricerca e sviluppare tecnologie innovative che poi nel tempo saranno utilizzate sulle vetture stradali. È per questo che DS Automobiles ha strategicamente scelto il Campionato Mondiale di Formula E, perché è uno straordinario laboratorio di tecnologia per preparare le vetture elettriche di prossima generazione. Dal 2024 infatti tutti i nuovi prodotti di DS Automobiles saranno 100% elettrici”, le sue parole.

Lanciata a dicembre 2022 in collaborazione con PENSKE AUTOSPORT e realizzata nell’Hub di Versailles, DS E-TENSE FE23 è la nuova vettura di terza generazione di DS Performance, la divisione sportiva di DS Automobiles, a bordo della quale i piloti del marchio francese corrono la stagione 2023 in Formula E. Più veloce, potente e leggera rispetto alle precedenti generazioni - ben 80 kg in meno della prima – la vettura possiede batterie tra le più avanzate e durevoli mai viste, realizzate con minerali provenienti da fonti ecocompatibili, mentre le celle della batteria verranno poi riutilizzate e riciclate al termine del ciclo vita. DS PENSKE ha ricevuto infatti il più alto livello di accreditamento ambientale dalla Fia - tre stelle su tre – grazie a caratteristiche come la riduzione del consumo energetico, le prestazioni, la migliore efficienza logistica, la gestione ottimizzata dei rifiuti e il programma di compensazione del carbonio. Il prototipo DS E-TENSE PERFORMANCE, concepito per essere un laboratorio ad altissime prestazioni, è l’emblema della mobilità sostenibile secondo DS, che strizza l’occhio al futuro. Con un telaio monoscocca in carbonio dalla linea aerodinamica che contiene un propulsore di derivazione motorsportiva, composto da due motori elettrici per una potenza combinata di 600 kW, corrispondenti a 815 CV, il prototipo vanta una capacità di rigenerazione senza precedenti ed è in grado di garantire il miglior grip su strada. DS E-TENSE PERFORMANCE è stato nominato “Concept Of The Year” ai GQ Car Awards 2023, riconoscimento attribuito a macchine elettriche o ibride plug-in stimolanti e interessanti dal punto di vista automobilistico.

Vedi anche Formula E Festival Jaguar a San Paolo: vince Evans, Bird terzo. Maserati ancora a secco Non è un caso, infine, che l’evento presso il DS Performance Hub si sia tenuto proprio all’indomani dell’E-PRIX di San Paolo, sesta tappa del campionato di Formula E 2023. Per la prima volta nella sua storia, l'ABB FIA Formula E World Championship ha visitato il Brasile, con un round molto atteso per gli 11 team che competono nel campionato monoposto 100% elettrico. Tra questi il team DS Penske, con Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne che, a bordo della DS E-TENSE FE23, il simbolo della Gen3 100% elettrica del brand francese, hanno concluso in quinta e sesta posizione dopo una pole position di Vandoorne, la ventiduesima per DS Automobiles. L'E-Prix di San Paolo segna anche la 95esima gara per DS Automobiles. Il marchio premium francese del gruppo Stellantis è ancora il produttore più decorato in Formula E, grazie alla sua serie di vittorie e titoli e si trova in quarta posizione nella classifica dei Team Il prossimo appuntamento sarà in Europa, a Berlino per un doppio appuntamento (tutto da seguire su canale 20 e Sportmediaset.it) su un circuito noto ai piloti e al team.