Coronavirus, ufficiale: rinviato anche l'e-Prix di Berlino

L'emergenza coronavirus continua a sconvolgere anche il calendario della Formula E. La serie elettrica ha annunciato infatti di aver prolungato la sospensione delle gare almeno fino alla fine di giugno, con il conseguente slittamento a data da destinarsi anche dell'e-Prix di Berlino, originariamente previsto per il 21 giugno. In precedenza, dopo soli quattro round disputati, erano già state rinviate le tappe di Cina, Italia, Francia, Corea del Sud ed Indonesia.

"La Formula E e la FIA continuano ad utilizzare il loro sistema basato sulle bandiere per determinare lo stato di ogni gara. Una bandiera rossa che indica che non verrà disputata alcuna gara, una bandiera gialla indica una finestra temporale per potenzialmente ricominciare a gareggiare ed una bandiera verde che significa che siamo pronti a correre di nuovo. Ora possiamo confermare che sono state applicate le bandiere rosse ai mesi di maggio e giugno, il che significa che l’E-Prix di Berlino non potrà più avere luogo come previsto inizialmente il 21 giugno.

Luglio è ora diventato un mese di ‘bandiera gialla’, con l’opportunità di ospitare eventi o riprogrammare le gare rimaste in sospeso qualora la situazione del coronavirus si stabilizzasse. Miriamo a tornare alle corse il più presto possibile, ma la nostra priorità in tutti i processi decisionali deve essere la salute e la sicurezza del nostro personale e dell’intera comunità della Formula E, nonché dei cittadini e residenti nelle città in cui corriamo.

Stiamo valutando tutte le opzioni disponibili per terminare la stagione con il maggior numero di gare possibili. In questa pianificazione di emergenza si continuano ad esplorare ipotesi di gare a porte chiuse, utilizzando strutture su tracciati permanenti, disputando due gare sulla stessa pista ed estendendo la stagione oltre la sua data originale di fine. I possessori di biglietti per l’E-Prix di Berlino saranno contattati con ulteriori informazioni a tempo debito".