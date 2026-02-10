Creator alla guida

Formula E, Khaby Lame in pista a Jeddah: l’influencer guida la GEN3 EVO

Il re di TikTok protagonista delle Evo Sessions nel weekend dell’E-Prix saudita: prima volta al volante di una monoposto elettrica per il creator italo-senegalese

10 Feb 2026 - 19:38
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Formula E apre le porte a uno dei volti più riconoscibili del panorama digitale globale. Nel weekend dell’E-Prix di Jeddah, Khaby Lame sarà tra i protagonisti delle Evo Sessions, il format speciale che permette a celebrity e creator di vivere l’esperienza di guida delle monoposto GEN3 EVO, le vetture elettriche più veloci mai realizzate nella storia del campionato.

Nato in Senegal e naturalizzato italiano, Khaby è diventato un fenomeno mondiale grazie ai suoi video ironici e senza parole, capaci di trasformare situazioni quotidiane in sketch virali. Con oltre 160 milioni di follower su TikTok, è stabilmente tra i profili più seguiti al mondo. A Jeddah, però, niente gag: casco in testa e volante tra le mani, per un debutto assoluto su un’auto da corsa di questa categoria.

Le Evo Sessions, che si svolgeranno dopo le due gare di venerdì 13 e sabato 14, diretta su Canale 20 e sportmediaset.it rappresentano un laboratorio mediatico oltre che sportivo. Non si tratta di una gara ufficiale, ma di un’esperienza studiata per avvicinare nuovi pubblici al motorsport elettrico. In passato la Formula E ha già coinvolto grandi nomi dei social, confermando una strategia chiara: ampliare la fanbase intercettando le community digitali attraverso figure globali.

La Formula E, ancora una volta, dimostra di voler correre su due binari paralleli: quello dell’innovazione tecnologica e quello dell’innovazione culturale. E stavolta, in griglia, c’è anche Khaby Lame.

Ultimi video

02:06
Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

01:40
PILLS SRV FORMULA E ARABIA PREVIEW 11/02 SRV SRV

Formula E: doppio appuntamento a Jeddah"

01:19
RULLO/XXL FORMULA E SRV OK

Formula E: Evans vince a Miami ed entra nella storia

01:15
Formula e: trionfo a Miami

Formula E: Evans trionfa a Miami

01:09:43
3° Round | E-Prix Miami

3° Round | E-Prix Miami

00:54
Al via la tappa di Miami

Al via la tappa di Miami

01:10
Mitch Evans: "È stato un lavoro perfetto"

Mitch Evans: "È stato un lavoro perfetto"

00:33
Nico Muller: "Abbiamo lavorato duro e avrei voluto qualcosa in più"

Nico Muller: "Abbiamo lavorato duro e avrei voluto qualcosa in più"

01:07
Pascal Wehrlein: "Ho fatto fatica con la macchina"

Pascal Wehrlein: "Ho fatto fatica con la macchina"

07:22
Il podio di Miami

Il podio di Miami

01:39:54
E-Prix Miami - Qualifiche

E-Prix Miami - Qualifiche

01:00:14
E-Prix Miami - Prove libere 2

E-Prix Miami - Prove libere 2

59:52
E-Prix Miami- Prove libere 1

E-Prix Miami- Prove libere 1

01:27
Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

08:09
Il podio di Mexico City

Il podio di Mexico City

02:06
Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

Nick Cassidy: "Vincere qui è un sogno che si realizza"

I più visti di Formula E

Formula E: i 20 piloti

Formula e: trionfo a Miami

Formula E: Evans trionfa a Miami

Prossima gara a Jeddah 13 e 14 febbraio, diretta sul 20

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

RULLO/XXL FORMULA E SRV OK

Formula E: Evans vince a Miami ed entra nella storia

Le squadre della Formula E

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:56
Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto
19:52
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio
19:38
Formula E, Khaby Lame in pista a Jeddah: l’influencer guida la GEN3 EVO
19:36
Bonny verso il Mondiale, ma non con la Francia: l'attaccante dell'Inter verso il cambio di maglia
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH
19:34
Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”