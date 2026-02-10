Formula E, Khaby Lame in pista a Jeddah: l’influencer guida la GEN3 EVO
Il re di TikTok protagonista delle Evo Sessions nel weekend dell’E-Prix saudita: prima volta al volante di una monoposto elettrica per il creator italo-senegalese
© Ufficio Stampa
La Formula E apre le porte a uno dei volti più riconoscibili del panorama digitale globale. Nel weekend dell’E-Prix di Jeddah, Khaby Lame sarà tra i protagonisti delle Evo Sessions, il format speciale che permette a celebrity e creator di vivere l’esperienza di guida delle monoposto GEN3 EVO, le vetture elettriche più veloci mai realizzate nella storia del campionato.
Nato in Senegal e naturalizzato italiano, Khaby è diventato un fenomeno mondiale grazie ai suoi video ironici e senza parole, capaci di trasformare situazioni quotidiane in sketch virali. Con oltre 160 milioni di follower su TikTok, è stabilmente tra i profili più seguiti al mondo. A Jeddah, però, niente gag: casco in testa e volante tra le mani, per un debutto assoluto su un’auto da corsa di questa categoria.
Le Evo Sessions, che si svolgeranno dopo le due gare di venerdì 13 e sabato 14, diretta su Canale 20 e sportmediaset.it rappresentano un laboratorio mediatico oltre che sportivo. Non si tratta di una gara ufficiale, ma di un’esperienza studiata per avvicinare nuovi pubblici al motorsport elettrico. In passato la Formula E ha già coinvolto grandi nomi dei social, confermando una strategia chiara: ampliare la fanbase intercettando le community digitali attraverso figure globali.
La Formula E, ancora una volta, dimostra di voler correre su due binari paralleli: quello dell’innovazione tecnologica e quello dell’innovazione culturale. E stavolta, in griglia, c’è anche Khaby Lame.