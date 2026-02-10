Formula E, Khaby Lame in pista a Jeddah: l’influencer guida la GEN3 EVO

Nato in Senegal e naturalizzato italiano, Khaby è diventato un fenomeno mondiale grazie ai suoi video ironici e senza parole, capaci di trasformare situazioni quotidiane in sketch virali. Con oltre 160 milioni di follower su TikTok, è stabilmente tra i profili più seguiti al mondo. A Jeddah, però, niente gag: casco in testa e volante tra le mani, per un debutto assoluto su un’auto da corsa di questa categoria.