A Londra si decide il Mondiale elettrico: lotta tra Dennis, Evans e Wehrlein

L'ultima volta all'ExCeL

L'Exhibition center di Londra, affacciato sul Tamigi, ospita per l'ultima volta la Formula E. Il circuito è uno dei più particolari del calendario: si corre in parte al coperto e in parte all'aperto, con una superficie liscia e molto gommata nella sezione indoor e un asfalto più abrasivo all'esterno. Cambiano grip, condizioni e comportamento delle vetture nel giro stesso, rendendo questa una delle piste più difficili da interpretare. E se dovesse piovere tutto sarebbe ancora più imprevedibile. Il vero filo rosso del weekend sarà però l'addio alla GEN3. Introdotta nella stagione 2022/23, ha rappresentato un salto importante per la Formula E: monoposto più leggere, più veloci ed efficienti, capaci di recuperare energia grazie alla rigenerazione sia all'anteriore sia al posteriore. Nelle ultime due stagioni è arrivata la GEN3 Evo, ulteriore evoluzione del progetto, con la trazione integrale disponibile nei momenti chiave: qualifiche, partenze e Attack Mode.Dopo 63 gare, 19 circuiti visitati, 15 vincitori diversi e 24 piloti saliti sul podio, la GEN3 è pronta a lasciare il posto alla GEN4, che rappresenterà il prossimo salto tecnologico della Formula E, con la trazione integrale permanente.