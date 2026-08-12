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Test drive a Trieste

Maserati GranTurismo e GranCabrio: icone italiane

Sotto il cofano non poteva non esserci il motore Nettuno V6. Fiore all'occhiello della produzione Maserati, propone soluzione tecniche innovative e derivate dal mondo delle competizioni. Il suo potenziale - probabilmente - non è stato ancora del tutto esplorato, ma per goderne al massimo, bisogna scegliere le versioni Trofeo. L'aggiornamento ne ha aumentato la potenza a 590 CV. Al volante - se si vuole - sono travolgenti, eppure, il loro spirito non è competitivo. Salendo a bordo si parte piuttosto per un viaggio, dove le prestazioni sono lì a portata di mano, ma non è necessario approfittarne per godersele appieno

12 Ago 2026 - 14:13
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