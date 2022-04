Wolff: "Non ha senso introdurre subito aggiornamenti, finiremmo per peggiorare la situazione".

FORMULA 1

Il Team Principal delle Frecce d'Argento non si sbilancia sui tempi del ritorno al vertice della Casa di Stoccarda.

Toto Wolff non si illude: il secondo posto di George Russell nel Mondiale Piloti e l'identico piazzamento tra i Costruttori sono frutto di coincidenze fortunate e - in ultima analisi - dei problemi di affidabilità Red Bull in Bahrein ed in Australia, non a caso i due gran premi nei quali Lewis Hamilton e lo stesso Russell sono riusciti ad affacciarsi al podio, senza però andare oltre il gradino più basso. Getty Images

"Stiamo ancora in una fase di apprendimento e gli pneumatici ma nel weekend di Melbourne non abbiano fatto passi avanti sul fronte dell'aerodinamica o sulla limitazione del saltellamento. Siamo in un vicolo cieco ed in questa situazione non ha senso introdurre aggiornamenti immediati perché finiremmo per complicarci ulteriormente la vita. Sembra che all'aumentare della deportanza il saltellamento tenda a peggiorare. Ma queste sono le corse e nelle corse tutto può succedere".

Curiosamente, il Team Principal austriaco ribadisce - purtroppo per lui da una prospettiva di classifica ben diversa - il pensiero di Mattia Binotto sulla scarsa convenienza di far esordire un primo upgrade già nel prossimo appuntamento del Mondiale ad Imola. La rincorsa al nono titolo consecutivo (sia tra i Piloti che tra i Costruttori) è fortemente compromessa ma Wolff prova a crederci.

Il gioco delle probabilità al momento non è a nostro favore. Se riusciamo a sbloccare il nostro potenziale possiamo rientrare in corsa. Non ci sentiamo esclusi dalla corsa al titolo, siamo solo al terzo GP della stagione".