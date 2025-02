Wolff: "George è ormai maturo, da Kimi ci aspettiamo grandi cose"

"Nel 2025 apriamo una nuova entusiasmante era nella storia del nostro team e del motorsport Mercedes-AMG. Stiamo costruendo sull'incredibile eredità del nostro patrimonio e non vediamo l'ora di andare a correre. Tutti i membri del team a Brackley e Brixworth hanno lavorato duramente durante l'inverno. La scorsa stagione è stata incredibilmente competitiva in pista e, anche se abbiamo ottenuto diverse vittorie, siamo tutti concentrati sulla lotta per le vittorie con maggiore costanza. Abbiamo fatto progressi in bassa stagione, ma sapremo a che punto siamo solo alla prima gara in Australia. Abbiamo una line-up entusiasmante che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Entrambi i piloti sono progrediti attraverso il nostro programma junior e questa è una conferma del nostro impegno nel sostenere e sviluppare i talenti. George ha dimostrato di essere uno dei migliori piloti sulla griglia, in grado di competere per il Campionato Piloti se riusciamo a dargli una macchina in grado di farlo. " In qualità di pilota senior, aiuterà a guidare la squadra e supporterà Kimi nel suo sviluppo. Kimi ha tutto il talento necessario per ottenere grandi cose all'apice di questo sport, ma questa è una stagione da rookie e ci saranno inevitabilmente alti e bassi. Non vediamo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme e di aiutarlo a svilupparsi nel corso dell'anno.