Vittoria e record per Verstappen, per Leclerc terzo posto di consolazione

GRAN PREMIO USA

Il campione del mondo firma ad Austin una delle vitttorie più sudate dell'intera stagione.

© Getty Images Max Verstappen supera Lewis Hamilton a cinque giri dalla bandiera a scacchi e vince il GP degli USA ad Austin. Terzo gradino del podio per Charles Leclerc che era scattato dalla sesta fila dello schieramento di partenza. Dura solo un giro invece la gara di Carlos Sainz (scattato male dalla pole), centrato alla prima curva da George Russell e subito costretto ai box e ad abbandonare il quartultimo atto del Mondiale. Quarto posto per Sergio Perez davanti allo stesso Russell, a Lando Norris ed a Fernando Alonso, protagonista di un incidente a metà gara con Lance Stroll che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Con la vittoria di Verstappen (tredicesima dell'anno,, record a pari merito con Schumacher e Vettel) ed il quarto posto di Perez la Red Bull vince il Mondiale Costruttori.

© Getty Images

Per il team austriaco il quinto titolo Costruttori (dopo i quattro coincisi con il poker iridato di Vettel dal 2010 al 2013) interrompe otto anni di strapotere Mercedes (dal 2014) ed arriva al termine di un weekend complicatissimo: prima per la vicenda Budget Cap e la complessa "trattativa" in atto con la FIA, poi per la notizia della scomparsa di Dietrich Mateschitz, arrivata subito prima delle qualifiche. Al fondatore del team, il vincitore Verstappen ha naturalmente dedicato una delle sue vittorie più belle e sudate dell'anno, segnata da una bella sfida con Hamilton, che Max ha dovuto inseguire dopo un lunghissimo pit stop (problemi con la sostituzione dello pneumatico anteriore sinistro. La Ferrari lascia Austin con il classico podio di consolazione. Non tanto per la performance di Leclerc (che ha rimontato dalla sesta fila al via, ha lottato ruota a ruota con Verstappen e ha completato un sorpasso da urlo su Perez), quanto per l'entrata killer di Russell su Carlos Sainz alla prima curva del primo giro, dove però lo spagnolo era arrivato già dietro a Verstappen, più reattivo dello spagnolo al semaforo. Mercedes protagonista anche.. nel bene, con una performance volitiva di Hamilton che - nel giorno in cui ha pareggiato i conti con Schumacher e Button (307 GP effettivamente disputati) - ha rischiato di centrare il primo successo dell'anno: missione che al sette volte iridato è particolarmente cara, perché funzionale alla prosecuzione di una striscia vincente iniziata nel lontano 2007...

© Getty Images

LA CRONACA DELLA GARA

Entrambi i piloti di Alpine e Haas al via su pneumatici hard, tutti gli altri con la mescola media. Verstappen brucia Sainz al via e alla prima curva lo spagnolo entra in contatto con la Mercedes di Russell che lo centra, mandandolo in testacoda. Lo spagnolo riparte nelle retrovie ma abbandona al termine del primo giro. Verstappen al comando davanti ad Hamilton, Stroll, Russell e Vettel (Mercedes e Aston Martin alternate). Leclerc è nono al terzo giro, Russell penalizzato di cinque secondi. Perez supera Vettel al quinto giro. Russell scavalca invece Stroll per la terza posizione e Leclerc salta in un solo giro Gasly e Norris (settimo). Perez perde la paratia laterale destra dell’ala anteriore in un contatto con l’Alfa Romeo di Bottas. Solo Hamilton è in grado di tenere il ritmo del leader Verstappen. Bottas ai box al giro 11, seguito da Tsunoda, Ricciardo e Gasly. Leclerc attacca e supera Vettel per la sesta piazza.

Hamilton ai box al tredicesimo giro, Verstappen lo imita il giro seguente, cosiccome Russell che nell’occasione paga anche i cinque secondi di penalità per l’incidente con Sainz alla prima curva. Perez e Norris ai box al giro 15, Stroll al giro 16. Safety Car al giro 18 per un’uscita di pista di Bottas con l’Alfa. Leclerc e Vettel ai box! Il ferrarista rientra alle spalle di Verstappen, Hamilton e Perez. Si riparte al ventiduesimo giro. Nuovo incidente mezzo giro dopo la ripartenza: Safety Car di nuovo in pista per un incidente tra Alonso e Stroll, innescato dal contatto tra la anteriore destra della Alpine a la posteriore sinistra della Aston Martin, nel momento in cui lo spagnolo stava attaccando il canadese. Le ruote anteriori della Alpine si sollevano da terra ma la monoposto atterra quasi subito. Alonso va ai box, poi riparte. Gara finita per Stroll che dopo il contatto colpisce le barriere e poi rimbalza al centro della pista, per fortuna evitata da quelle che seguivano.

Ripartenza al giro 26. Leclerc attacca Perez per la terza posizione al giro 29 (uno oltre metà distanza) ma va lungo e rimane alle spalle del messicano. La manovra riesce il giro dopo con una staccata “killer” che non ammette repliche! Verstappen al comando al 32esimo giro davanti ad Hamilton, Leclerc, Perez e Russell. Seconda sosta per Hamilton al 35esimo passaggio, imitato da Norris. Verstappen entra al giro 36, seguito da Leclerc. Problemi per il campione del mondo! Sosta lunghissima, Leclerc lo passa rientrando in pista. Russell ai box al giro 37. Perez leader su Vettel (una sola sosta), poi Hamilton, seguiti da Leclerc e Verstappen in lotta. Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Verstappen all’inizio del 29esimo giro. Max riesce poi a mettersi davanti al ferrarista appena un paio di chilometri più avanti.

Vettel ritarda la sosta ma Hamilton lo supera comunque per il primo posto all’inizio del 41esimo giro. Sebastian ai box al giro 42 ma è una sosta problematica e lunghissima ed il tedesco scende in tredicesima posizione. Hamilton al comando su Verstappen, Leclerc, Perez, Russell e... Magnussen! Dieci giri alla bandiera a scacchi: Hamilton inseguito da Verstappen, Leclerc terzo ma in difficoltà, a sua volta inseguito dall’altra Red Bull di Perez. Verstappen sempre più vicino ad Hamilton, sorpasso completato al 51esimo giro, cinque al termine. Hamilton però non molla. Verstappen vince davanti ad Hamilton, Leclerc e Perez. Russell precede Norris, Alonso e Vettel. Magnussen e Tsunoda chiudono la top ten.