Vigna: "Hamilton e Leclerc alla Mezza Maratona Ferrari? Liberi di provarci"

"Io di dico questo: abbiamo fatto due podi recentemente? Sì. Sono contento perché vedo tutti i colleghi che lavorano nella Scuderia che sono soddisfatti del lavoro che hanno fatti. Quello che però dico sempre, in primis a me stesso e poi a tutti quanti in azienda, è che bisogna stare poi con i piedi per terra. Adesso Red Bull e Mercedes anche lo hanno un trend un po' altalenante È chiaro che noi combattiamo e vogliamo fare sempre meglio. L'importante è stare uniti e lavorare dando il massimo. L'esito della sfida lo conosceremo a breve, è questione di poche settimane".