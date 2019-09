Vettel, una vittoria utile soprattutto per il 2020

La cronaca di Singapore racconta di una doppietta che alla Ferrari non riusciva da 11 anni, di Vettel sul podio alto dopo 392 giorni, lasso di tempo che per un campione rappresenta un’eternità. Ma l’analisi della magica notte in rosso offre altri spunti, altre chiavi di lettura. Prima di tutto la decisione di anticipare la sosta di Vettel, mossa che si è rivelata vincente, ma destinata a penalizzare la gara di Leclerc. Al di là delle dichiarazioni degli uomini in rosso, era chiaro per tutti che a Vettel sarebbe servita una domenica di festa per ritrovare un minimo di fiducia in se stesso, dopo aver subito due KO di fila dal giovanissimo vicino di box. Insomma, una carezza a Sebastian che aveva smarrito la forma, dopo aver preso cazzotti a raffica da Leclerc.