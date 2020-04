Vettel e la quarantena: "Ho imparato a fare il pane, è commestibile"

Senza Formula 1, Sebastian Vettel si è dato fare in cucina. L'ha confessato lo stesso pilota Ferrari in un'intervista esclusiva alla nostra Anna Capella; "Non posso dire di essere un professionista ma ho avuto un po' di tempo libero per fare il pane in casa. E' un'esperienza nuova, non l'ho mai fatto prima. DIrei che tutto sommato è commestibile. Ovviamente il panettiere è chiuso per cui ho dovuto ingegnarmi, ma sono abbastanza meravigliato".