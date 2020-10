Vettel, casco per Schumi: "Manca a tutti noi"

Livrea speciale per Sebastian Vettel al Nurburgring. Il tedesco della Ferrari si è ispirato al suo idolo Michael Schumacher e al casco da lui indossato nel 2006 in occasione della sua quinta vittoria sul tracciato di casa. Un casco molto particolare perché resta intatto il disegno classico di Seb, ma a far la differenza sono le decorazioni in 3D. "Manca a tutti noi, sarebbe bello fosse qui: per noi e per Mick", ler parole del numero 5.