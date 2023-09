Verstappen: "Weekend incredibile, questa è la nostra pista". Piastri ci crede: "Ho solo una macchina da superare"

GP GIAPPONE F.1

Il campione del mondo "archivia" Singapore e prenota la vittoria nella sedicesima tappa del Mondiale

© Getty Images "È stato un weekend incredibile, specialmente in qualifica quando si può spingere al limite è davvero una splendida sensazione. Arriviamo da un weekend negativo a Singapore che ho già dimenticato, però già dalla preparazione al Gran Premio credevamo che questa sarebbe stata una pista per noi. Fin dal primo giro delle prove libere siamo andati molto bene, abbiamo trovato dei miglioramenti qua e là ma siamo in fiducia". Max Verstappen tira un sospiro di sollievo dopo il weekend complicato di Singapore: prove libere dominate, qualifica anche e con un vantaggio di oltre mezzo secondo sulla McLaren di Piastri.

© Getty Images

Dietro al campione del mondo ci sono le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, velocissimi soprattutto nel primo settore del circuito di Suzuka. Il pilota inglese non si fa troppe illusioni sulle possibilità di contendere la vittoria a Verstappen, il suo compagno di squadra australiano invece sogna decisamente in grande!

"Il primo giro è stato davvero solido: sono piuttosto soddisfatto, potevo fare qualcosa di meglio nell'ultima chicane però è stato un buon giro. Nel secondo il primo settore è stato buono ma gli altri due non altrettanto. Sono comunque contento del secondo posto, abbiamo portato aggiornamenti alla vettura e siamo stati veloci. Pensiamo di avere una buona possibilità anche in gara, dobbiamo concretizzare. Avrò solo una macchina davanti da superare, cercherò di farlo". (Oscar Piastri)

"È stata un'ottima giornata per noi come team. Sono contento dei miei giri, qui è complicato, questo non è un circuito semplice in cui mettere tutto insieme, basta un piccolo errore per perdere tanto tempo. Sono contento, abbiamo una buona posizione in vista della gara. Speriamo di fare un bel risultato, magari secondo e terzo. Perez spingerà molto e le Ferrari sono vicine a noi. Poi vediamo se la Mercedes crescerà in gara. Verstappen sta facendo un ottimo lavoro con la sua Red Bull, noi faremo il possibile per rendergli la vita difficile domani". (Lando Norris)