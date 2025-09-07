Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GP ITALIA F.1

Verstappen: "Weekend incredibile". Norris: "Max ha meritato la vittoria"

I due piloti McLaren accettano a fatica il verdetto della pista e una McLaren inferiore alla Red Bull

di Stefano Gatti
07 Set 2025 - 17:40
© IPA

© IPA

MAX VERSTAPPEN

"Grande giornata per noi, c'è stato solo un episodio sfortunato all'inizio ma poi ho gestito bene. Siamo rientrati per la sosta al momento giusto per poter spingere con la hard nel finale di gara. Il gap finale con le McLaren è notevole ma è stato alterato dalla loro decisione di ritardare il pit stop in attesa di una Safety Car. Siamo stati 'sul pezzo' tutto il fine settimana. Dobbiamo prendere una gara alla volta. Ci proverò ancora, questo intanto è stato weekend incredibile".

LANDO NORRIS

"Bella sfida con Max all'inizio, poi però oggi non avevamo il ritmo e le velocità della Red Bull. È stato un weekend complicato. Se alla prima staccata dopo il via con Verstappen non ci fosse stato tutto quello spazio avrebbe potuto essere un grosso incidente. Nel finale c'è stato il problema al pit stop. Cosa devo dire? Succede... Ho dato tutto, ho cercato di lottare con Max ma lui ha prevalso e ha meritato la vittoria, noi dobbiamo continuare a spingere".

OSCAR PIASTRI

"Partenza difficile, avevo un buon passo e ho superato Leclerc: da lì in avanti gara... tranquilla. La mia macchina non mi piaceva, con degrado gomme andavo meglio e questo non è mai un buon segno. Abbiamo atteso a fare il pit stop per approfittare di una eventuale Safety Car ma Max era in controllo. Per quanto riguarda lo scambio posizioni, va bene così: a volte avvantaggia uno, a volte un altro. Lando aveva perso la posizione non per colpa sua, quindi è stato giusto così ma... ne discuteremo ancora".

formula 1
piastri
norris
verstappen
russell
antonelli
weekend
max
vittoria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

I più visti di Formula 1

La Ferrari accende Monza: miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc

Verstappen beffa le McLaren a Monza, Leclerc al via dalla seconda fila

Leclerc: "La scia? Si poteva gestire diversamente..." Hamilton: "Punto alla top five"

Norris svetta nelle FP2, Leclerc nella scia della McLaren

Passione Ferrari: l'abbraccio di Milano a Leclerc e Hamilton

La stoccata di Verstappen: "Ferrari grande brand, ma guido per vincere. Non per un marchio"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Leclerc: "All'inizio mi sembrava un rally... Ci manca la macchina"
17:42
Formidabile Italia, è campione del mondo per la seconda volta: Turchia battuta 3-2 in finale
Anna Danesi
17:41
Danesi: "Step mentale incredibile". Orro: "Fenomenali". Giovannini: "Sogno della vita"
17:40
Azzurre dell'Italvolley sul tetto del mondo, Mattarella le invita al Quirinale
17:40
Verstappen: "Weekend incredibile". Norris: "Max ha meritato la vittoria"