Verstappen: "Weekend incredibile". Norris: "Max ha meritato la vittoria"

"Bella sfida con Max all'inizio, poi però oggi non avevamo il ritmo e le velocità della Red Bull. È stato un weekend complicato. Se alla prima staccata dopo il via con Verstappen non ci fosse stato tutto quello spazio avrebbe potuto essere un grosso incidente. Nel finale c'è stato il problema al pit stop. Cosa devo dire? Succede... Ho dato tutto, ho cercato di lottare con Max ma lui ha prevalso e ha meritato la vittoria, noi dobbiamo continuare a spingere".