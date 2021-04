Verstappen vince il GP dell'Emilia-Romagna di Imola, Hamilton precede Norris, Ferrari 4. e 5. con Leclerc e Sainz

GRAN PREMIO EMILIA ROMAGNA F.1

Il pilota olandese vince un Gran Premio diviso in due dalla bandiera rossa per l'incidente tra la Mercedes di Bottas e la Williams di Russell.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen pareggia i conti con Lewis Hamilton vincendo la seconda prova del Mondiale davanti all'altrettanto straordinario campione della Mercedes che rimonta dall'ottava fino alla seconda posizione dopo un lungo alla Tosa, subito prima dell'incidente tra Valtteri Bottas e George Russell che ha interrotto il GP. Lando Norris completa il podio davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ha chiuso il Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made In Italy in scioltezza ma la sua tredicesima affermazione nel Mondiale Max Verstappen se l'è dovuta sudare nella prima metà di una corsa interrotta appunto al 34esimo dei 63 giri in programma dal violento contatto alla staccata del Tamburello che è costato il ritiro a Valtteri Bottas ed a George Russell, quando l'attuale pilota della Freccia Nera ed il pilota predestinato a prenderne il posto nel 2022 erano in lotta per una posizione al margine basso della zona punti. Nello stesso punto, pochi secondi dopo il via, Max aveva messo le fondamenta alla sua giornata trionfale attaccando Lewis Hamilton - che partiva davanti a lui in prima fila insieme alll'altra Red Bull di Perez - con un sorpasso che non ammetteva repliche, nonostante il tentativo di resistere costato al rivale danni all'alettone anteriore.

Da lì in avanti Verstappen ha controllato il GP, mentre il Re Nero manteneva la seconda posizione ed alle sue spalle Charles Leclerc iniziava a fare un pensierino al podio. Partito dalla quinta fila, l'altro ferrarista Sainz ha rimontato velocemente ma il suo ritmo è stato condizionato da un paio di errori nelle primissime battute di un GP reso ancora più complicato dalla pioggia che ha completamente bagnato la parte alta e movimentata del circuito (all'incirca dal Tamburello alle Acque Minerali), inumidendo solo l'asfalto della parte bassa. La prima svolta tra il 28esimo ed il 29esimo giro quando - uno dopo l'altro - Verstappen ed Hamilton si sono fermati ai box per passare dalle gomme intermedie a quelle da asciutto. Una leggera incertezza da parte degli uomini in nero ha impedito ad Hamilton di provare a passare al comando e, nella foga di rimediare, il sette volte iridato è finito lungo alla Tosa nel doppiaggio di... Russell. Lewis è riuscito faticosamente a rimettere le ruote sull'asfalto (con l'ala anteriore nuovamente danneggiata) ma a salvare la sua giornata è stato - poche decine di secondi dopo - l'incidente tra il suo attuale compagno di squadra Bottas e Russell, ancora lui...

Gara interrotta dalla bandiera rossa per rimuovere le due monoposto pesantemente danneggiate ma, appunto, per Hamilton l'opportunità di ritornare in corsa. Alla ripresa del GP, Lewis ha dato il vita ad un'entusiasmante rimonta dall'ottava alla seconda posizione, superando uno dopo l'altro Stroll, Ricciardo, Sainz, Leclerc e - ad otto giri dalla bandiera a scacchi - anche lo straordinario Lando Norris che aveva brillantemente resistito agli attacchi di Leclerc, grazie ad una McLaren velocissima, alla decisione del team di chiedere a Ricciardo di cedere la posizione al più veloce compagno di squadra ed alla disponibilità dell'australiano (poi sesto al traguardo) di farsi da parte senza esitazioni. Il finale della seconda tappa del Mondiale è l'apoteosi di Verstappen che si aggiudica anche il punto-bonus per il giro più veloce della corsa e segue ora Hamilton nella classifica generale con un solo punto di distacco: 44 a 43.

Alle loro spalle Norris (che al debutto stagionale in Bahrain aveva chiuso al quarto posto) a quota 27 e Leclerc che sale a quota 20. Nonostante il passaggio a vuoto (ma da brividi) imolese, Bottas è quinto con 16 punti, ancora scosso dalla "legnata" contro i muretti del Tamburello e braccato dal suo Sainz-Ricciardo a quota 16.