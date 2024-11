Verstappen torna in pole, prima fila per Russell, McLaren davanti alle Ferrari

Pole position... inattesa per Max Verstappen in vista del Gran Premio del Qatar. Il fresco campione del mondo chiude davanti a tutti in un minuto, 20 secondi e 520 millesimi di secondo. Prima pole dal GP d'Austria per l'olandese che avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, staccato di 55 millesimi. Seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Dietro alle monoposto del team papaya Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari e il suo prossimo compagno di squadra Lewis Hamilton. Quarta fila per i due spagnoli Carlos Sainz e Fernando Alonso.