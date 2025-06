Verstappen in cattedra a Montreal. Incidente per Leclerc, SF-25 danneggiata

Il ferrarista (incolume) è andato lungo alla staccata della prima delle due esse (curve 3 e 4) che spezzano la parte del circuito opposta ai box, ha messo sull'erba e ha "aperto" la sospensione anteriore sinistra (e poi anche quella posteriore) contro il muretto, rimbalzando poi oltre l'asfalto all'uscita della curva di richiamo, fermandosi a non più di una ventina di centimetri dal muretto che - come è noto - a Montreal è quasi dappertutto in agguato pochi metri più in là dell'asfalto. Turno finito con largo e inopportuno anticipo per Leclerc, al quale comunque il tempo stacco nel primo terzo della sessione permette di figurare alla decima casella della classifica dei tempi dietro alla Alpine del... quasi connazionale Pierre Gasly. Charles si è subito aperto via radio con la squadra, scusandosi per non aver abortito il tentativo di rimanere in pista invece di imboccare la via di fuga in fondo alla staccata. I danni alla sospensione e al telaio della SF-25 numero sedici costringeranno però il monegasco (per regolamento, non si possono utilizzare due diversi telai in una sola giornata) a saltare per intero il secondo turno di prove libere, ciò che impedirà al ferrarista di migliorare la confidenza (ed entrare nel cosiddetto "flow") con uno dei tracciati più insidiosi del calendario e in particolare a restare inoperoso in un turno di fondamentale importanza nella preparazione della caccia alla pole position, in palio nel pomeriggio (canadese) di sabato 14 giugno, dopo aver perso (nelle Libere 1) la possibilità di dedicarsi - come hanno fatto invece il compagno di squadra e l concorrenza - alla preparazione del passo-gara.