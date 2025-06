Figc, a Coverciano la serata dei Grassroots Awards 2024/25

Emozionante e prestigiosa anteprima del Grassroots Festival, che avrà luogo tra oggi e domani a Coverciano, si è celebrata ieri sera, nell'Auditorium del Centro Tecnico Federale, la cerimonia di consegna dei Grassroots Awards 2024/25, i premi riservati ai migliori progetti, alle migliori iniziative, ai club e ai singoli personaggi che si sono distinti in questa stagione per la loro attività nell'ambito del calcio giovanile. Ad aprire la serata, l'intervento del presidente del Settore Giovanile Scolastico della Figc, Vito Tisci: "Per prima cosa - ha detto - vi porgo i saluti del presidente FIGC Gabriele Gravina, che è sempre molto vicino a SGS. Ringrazio poi la UEFA, con cui condividiamo contenuti e obiettivi, le società, i coordinatori e tutti coloro che concorrono a far sì che il Grassroots sia un appuntamento così significativo, all'insegna dell'inclusione, del fair play e del divertimento". Prima della cerimonia di premiazione sono intervenuti anche Vito Di Gioia, segretario nazionale del Settore Giovanile Scolastico della Figc ("Questa serata è un ponte tra l'Italia e l'Europa, perché i vincitori degli SGS Grassroots Awards saranno poi candidati per i premi Uefa"), Massimo Tell, Grassroots manager FIGC ("Con Uefa abbiamo una strategia comune: mettere la calciatrice e il calciatore al centro del progetto"), e Helen Croft, mentore Grassroots della Uefa ("Il Grassroots coinvolge 55 federazioni con esigenze e situazioni diverse. Gli SGS Awards sono sempre uno dei momenti più intensi dell'anno").