Verstappen, speranza Abu Dhabi: "Ci è mancato un po' di ritmo, speriamo qui sia diverso"

LOTTA MONDIALE

ll pilota Red Bull: "Daremo tutto per vincere il campionato"

-4 alla resa dei conti di Abu Dhabi. Max Verstappen contro Lewis Hamilton per decidere il campione del mondo di Formula 1 in una sola gara. Il pilota Red Bull spera di avere nel tracciato un alleato: "Sono entusiasta di essere di nuovo qui. La gara dell'anno scorso non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po' di ritmo, ma speriamo che non sarà così questo fine settimana".

Lo scorso anno Verstappen si impose su questo tracciato davanti alle due Mercedes di Bottas e Hamilton. "Il circuito di Yas Marina ha subito alcune modifiche e ora la pista è molto più veloce. Sarà interessante vedere come influenzerà l'assetto della vettura. È molto importante avere una buona qualifica ad Abu Dhabi, quindi speriamo di poterlo fare", ha aggiunto.

Abbiamo realizzato molte vittorie e vissuti bei momenti quest'anno e siamo stati molto più competitivi in generale rispetto agli anni precedenti. Quindi, come squadra, possiamo essere molto contenti e orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Siamo a pari punti (con Hamilton, ndr) e so che come squadra daremo tutto per vincere questo campionato. Sarà una gara entusiasmante e vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile", ha concluso.