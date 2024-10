Sorpasso Verstappen-Norris: la McLaren presenta nuovi elementi per cancellare la penalità

Nonostante la Formula 1 sia pronta a vivere il weekend in Messico, lo scontro tra Lando Norris e Max Verstappen al via del Gran Premio degli Stati Uniti continua a tener banco. La McLaren ha infatti presentato un ricorso formale alla FIA per la penalità inflitta ad Austin al pilota inglese portando sul banco dei commissari un “nuovo elemento significativo” in grado di ribaltare la situazione. I cinque secondi inflitti al termine della prova a stelle e strisce è costato al britannico il podio a favore proprio dell'olandese della Red Bull che ha così potuto allungare nella classifica mondiale.