Red Bull, Verstappen: "Ferrari competitiva, siamo tutti molto vicini"

RED BULL

Il leader del Mondiale dopo i primi due turni di libere del GP di Monaco: "Serve andare al limite per tenere il passo delle Rosse"

F1, le immagini del venerdì di libere a Monte Carlo























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen commenta così le prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco: "Le Libere 1 sono state molto complicate, non ero contento del comportamento della macchina specialmente sui cordoli e sugli avvallamenti, in FP2 è andata molto meglio e la macchina era molto competitiva, però ci mancava un po' di guidabilità rispetto alle Ferrari, specialmente nelle curve - le parole del pilota Red Bull a Sky Sport -. Dobbiamo lavorare, siamo tutti molto vicini e per tenere il loro ritmo dobbiamo andare al limite".

Max si dice comunque fiducioso per il prosieguo del weekend: "Abbiamo dei margini di crescita, la fiducia è cresciuta sessione dopo sessione e sono riuscito ad avvicinarmi alle barriere senza timori. Aston Martin? Anche loro sono molto vicini, per stare davanti a tutti ci servirà più margine di quello ottenuto in FP2".

PEREZ: "NON UNA GRAN GIORNATA"

Più in difficoltà l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez: "Oggi non è stata una grande giornata in termini di passo. Penso che le FP1 siano andate un po' meglio delle FP2. Ora dobbiamo rivedere i cambiamenti che abbiamo apportato e provare a mettere insieme i pezzi per le qualifiche. Ho bisogno di sedermi con i ragazzi, esaminare tutto e raccogliere gli aspetti migliori. Ogni millisecondo conta qui a Monaco. Penso che le qualifiche saranno una vera sfida, la chiave sarà mettere le gomme nella finestra giusta al momento giusto".

HAMILTON: "C'È UN MIGLIORAMENTO"

Soddisfazione nelle parole di Lewis Hamilton: "La macchina in generale andava bene, anche se è un peccato che non fossimo così vicini come speravo alla fine della sessione - le parole del pilota Mercedes -. Ho sentito dei miglioramenti e sono felice di questo. Ora dobbiamo solo vedere se riusciamo a spremere qualcos'altro dalla macchina. Miglioramenti? Come ho detto, ci sono, ma non ho intenzione di dire dove. È chiaro anche dove perdiamo, ma ne parleremo nel debriefing. Uniremo le nostre teste e cercheremo di capire come muoverci con ciò che abbiamo. Speriamo che questo ci fornisca una base su cui costruire per andare avanti".

RUSSELL: "SABATO NON SARÀ FACILE"

Cauto l'altro pilota Mercedes, George Russell: "Lavoreremo durante la notte per vedere cos'altro possiamo fare per ottenere di più dalle gomme. Sappiamo che le prestazioni di base della vettura sono buone e normalmente otteniamo risultati superiori la domenica rispetto al sabato, quindi proveremo a capovolgerli questo fine settimana. Non mi aspetto che domani sia una giornata facile, ma lavoreremo sodo e vedremo cosa possiamo fare".