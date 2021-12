Verstappen mette all'asta la sua auto

VIA ALLE OFFERTE

Non si tratta della sua Red Bull da F1, ma di una Honda Civic Typer R: "L’ho portata a fare un ultimo giro"

Volete l'auto di Max Verstappen? Ecco la vostra occasione. Certo, non si tratta della Eed Bull con cui si è appena laureato campione del mondo di F1, ma della sua “work car”, una Honda Civic Type R. La vettura sarà in vendita su CarNext.com il 23 dicembre per 33.333 euro (non una cifra a caso visto il suo numero 33) e il ricavato andrà all'ente di beneficenza Wings for Life di RedBull, che sostiene le cure per lesioni del midollo spinale e per la paraplegia.

L’iniziativa seguirà la regola del “primo arrivato-primo servito” e CarNext consegnerà direttamente a casa del fortunato cliente l’Honda del campione del mondo, controllata e completamente ricondizionata prima della vendita, in linea con gli standard applicati a tutti i veicoli commercializzati dalla piattaforma.

"Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato al mio partner CarNext per essere sicuro che la vendita sia in buone mani. Per salutare la mia Honda, l’ho portata a fare un ultimo giro ed è una bomba. Spero che il nuovo proprietario possa godere della sua guida quanto me", ha detto Verstappen.