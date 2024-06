Verstappen: "Ho dovuto lottare". Leclerc: "Così non va, devo inventarmi qualcosa"

SPRINT RACE

I ferraristi lamentano la difficoltà nella gestione delle temperature dei freni

"Sono partito bene, poi quando è entrato in funzione il DRS è stato più difficile, ci sono state un paio di sfide emozionanti, poi quando sono riuscito ad allungare sono andato un gestione e da lì è andata molto meglio. Abbiamo dovuto lottare, le McLaren sono molto forti, dobbiamo studiare anche la loro performance. Ci sono un paio di cose che dobbiamo fare meglio nel GP che sarà più lungo, soprattutto dal punto di vista del degrado gomme. Il pronostico è più aperto". Max Verstappen sorridente e divertito nelle prime dichiarazioni a caldo dopo l'ennesimo successo nel formato breve.

© Getty Images

"Sono contento... sì e no. Ho guadagnato una posizione rispetto alla mia casella sulla griglia ma dalla seconda metà della gara mi è mancato un po' di passo. Speravo di poter avvicinare Verstappen ma ci è mancato quello. Quando ho visto Max e Lando in lotta ho aspettato l'uscita della curva e ho provato ad approfittarne. Ho passato Lando ma... speravo di superare entrambi! In ogni caso abbiano fatto un bel bottino di punti rispetto ai nostri avversari nel Mondiale Costruttori!" (Oscar Piastri)

"È stata una bella gara tra noi tre: mi sono divertito molto specialmente con Max. Speravo di avere più passo nel finale. Bella sfida anche con Oscar, perdevo un po' nel settore centrale. Abbiamo fatto tanti punti come squadra e sono contento anche per Oscar". (Lando Norris)

Carlos Sainz e Charles Leclerc (soprattutto il monegasco, ovviamente) suonano a fine gara il campanello d'allarme:

"Essendo la quarta macchina nel trenino Ferrari-Mercedes ero quello che faceva più fatica, dovevo continuamente rallentare per raffreddare i freni e riportarli nella giusta finestra di utilizzo ma questi sono dettagli... Dobbiamo essere sul pezzo, non siamo abbastanza veloci. Proverò ad inventarmi qualcosa nelle qualifiche del GP perché da due o tre gare non va. Non voglio fare niente di esagerato, perché potrebbe essere controproducente ma ormai... se va bene siamo quinti o al massimo quarto e non è certo il nostro obiettivo". (Charles Leclerc)

"Ho avuto problemi di temperature alte con i freni come Charles e ho dovuto anch'io fare tanto lift and coast. Proveremo a risolvere il problema per le qualifiche e il GP. La situazione di è fatta difficile quando ho perso il DRS da Piastri. Non ho potuto fare molto con Russell ma almeno Hamilton l'ho tenuto dietro". (Carlos Sainz)