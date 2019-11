Verstappen: "Felicissimo, la macchina volava"

La chiamano lattina volante non per caso. Max Verstappen ha esaltato la sua Red Bull dopo la pole position a Interlagos: "Oggi la macchina è stata davvero ottima, abbiamo dovuto un po' adeguarci all'inizio ma poi siamo migliorati e la macchina oggi volava". Seconda pole in carriera per l'olandese: "Sono felicissimo. Al primo tentativo sono andato un po' largo facendo un piccolo errore, ma nella seconda parte è andato tutto bene".