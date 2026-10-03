Verstappen: "E adesso obiettivo vittoria". Antonelli: "Qui soffriamo, mi serve una grande partenza"

"Peccato per il track limits in Q2. Avevo molto sottosterzo, ho cercato di tenerla dentro ma non è bastato. A quel punto mi sono ritrovato un po' sotto pressione perché non potevo fare altri errori. Credo che oggi anche in condizioni normali non avrei fatto meglio del secondo o del terzo tempo: oggi Verstappen era troppo veloce per noi. Abbiamo faticato più del previsto con il bilanciamento. Non è stato facile. Dobbiamo ancora capire bene come funziona il nostro pacchetto di aggiornamenti. Qui siamo un po' fuori finestra. E poi questa pista - con l'asfalto usurato e il caldo - non aiuta a capire meglio l'efficacia del pacchetto. In gara però conto di poter andare meglio che in qualifica. Il passo non è male, però Red Bull e Ferrari qui vanno molto forte. Mi serve una grande partenza e poi vedremo".