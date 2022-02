Verstappen ci crede: "Il numero 1 è molto meglio... del 33! Non vedo l'ora di tornare in pista"

FORMULA 1

Il campione olandese ed il suo compagno messicano porteranno al debutto la nuova monoposto nei test di fine mese a Barcellona.

di

Stefano Gatti

Red Bull gioca d'anticipo e presenta con una settimana abbondante di anticipo su Ferrari e Mercedes la RB18 con la quale Max Verstappen andrà alla caccia della conferma del titolo 2021. Il campione del mondo in carica è apparso pronto e già motivato a scendere in pista nei test di fine mese a Barcellona e soprattutto orgoglioso del numero uno sul musetto. Al suo fianco vi sarà ancora Sergio Perez. Per entrambi i piloti il focus è quello dello sviluppo di una monoposto nata da un regolamento tecnico nuovo. Ecco la Red Bull, l'arma letale in mano a Verstappen

























































Come già avvenuto nei giorni scorsi (ed all'altra capo... della grigli) per la Haas VF-21, anche in questo caso lo "svelamento" è stato piuttosto fittizio e largamente limitato alla presentazione di una livrea aggiornata ed a... favore di sponsor, in particolare con una maggio presenza di Oracle che diventa title sponsor del team vicecampione del Mondo Costruttori. Nessun mistero, comunque. È stato lo stesso Christian Horner a precisarlo. Il Team Principal ha spiegato che la monoposto mostrata al mondo è poco più di una "showcar", il modello che era stato mostrato la scorsa estate prima del GP di Silverstone. La "vera" RB18 si vedrà insomma solo ai test di Barcellona, da mercoledì 25 a venerdì 27 febbraio. In fondo non poteva essere diversamente, visto che Ferrari e Mercedes scenderanno in campo solo giovedì e venerdì della prossima settimana.

Sembra insomma che la novità più grande sia per ora quel numero uno rosso sulla parte alta del muso della RB18, un particolare del quale Verstappen va giustamente orgoglioso, soddisfatto di poterlo sfoggiare dopo aver abbandonato il suo tradizionale "trentatré". Ecco intanto un riassunto del Max-pensiero:

"In fondo non è cambiato molto rispetto a qualche settimana fa. Io non vedo l'ora di tornare al volante, anche se devo ammettere che è stato bello fare un po' di vacanza. È servito a ricaricarmi. Però quest'anno affrontiamo un salto nel buio. Non è cambiato nulla dal punto di vista della preparazione fisica ma, con un nuovo regolamento tecnico, la curiosità è tutta per il comportamento della monoposto in pista. Ed è un cosa che mi incuriosisce molto. Le ruote ora sono molto più grandi, limitano un po' la visibilità e quindi bisognerà prendere di nuovo... le misure. Ma ci si adatta alla svelta. I test precampionato servono anche a questo. Personalmente, adoro le curve ad altissima velocità, perché è solo lì che una monoposto di Formula Uno rivela tutto il suo potenziale e ti permette di fare la differenza. Per il nuovo anno, mi incuriosirono anche i nuovi Gran Premi, soprattutto Miami. E poi spero che a Zanvoort il tifo per me sia... pazzesco almeno quanto l'anno scorso.

Da parte sua, Sergio Perez prova ad immaginare una stagione più brillante rispetto ad un 2021 che lo ha visto... fortunoso vincitore solo a Baku. Sognare è più che lecito... a febbraio. Al messicano Red Bull chiede un maggiore apporto di punti per poter andare a caccia del titolo Costruttori ma più ancora di continuare ad essere un uomo-squadra, ruolo che "Checo" ha dimostrato di valere. Basti pensare alla marcatura strettissima su Lewis Hamilton nella resa dei conti del 12 dicembre scorso ad Abu Dhabi.

"Il 2021 è stato un anno molto intenso, mi sono dovuto adattare in tempo-zero alla mentalità ed al modo di lavorare di una squadra vincente, nella quale bisogna dare tutto subito e fino all'ultimo giro. Con il nuovo regolamento, le incognite sono tante e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con gli ingegneri in pista. Il comportamento delle nuove monoposto dovrebbe permettere di seguire più da vicino la macchina che ti precede e quindi di dare vita a duelli più ravvicinati, che sono poi quelli che preferiamo noi piloti e che il pubblico vuole vedere.